Гендиректор "Укрпошти" наголосив, що створення "поштового банку" критичне важливе для людей з прифронтових територій.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що має намір звільнитися. На такий крок він піде після створення "поштового банку".

Про це гендиректор "Укрпошти" розповів в інтерв'ю "Економічній правді".

"Є план реалізувати банк, бо це останнє, що мені залишилося. Як закінчимо, піду… Я хочу показати приклад, як треба йти з посади. Не треба сидіти, поки тебе ногами винесуть", – сказав Смілянський.

Щодо термінів відкриття банку, він зазначив, що це залежить від рішення НБУ та керівництва держави.

"Я сам, на жаль, відкрити банк не можу. Міг би – уже б давно відкрив. Банки і банкомати є в 4% населених пунктів України. Варто замислитися, що це ненормально. Це ненормально в мирному житті, а особливо – коли йде війна", - зазначив керівник поштового оператора.

За його словами, створення "поштового банку" критично важливе для людей з прифронтових територій, які не можуть зняти готівку через відсутність банкоматів.

"Я був на лінії фронту з перших днів війни, бачив очі людей, у яких картка є, а вони голодні, бо в них немає готівки, щоб купити собі їжу. А до найближчого банкомата невідомо як доїхати, бо тоді це було неможливо. Коли бачиш це, то розумієш, що це не гра Смілянського і НБУ, це життя людей. Зараз тільки "Укрпошта" працює в Оріховому, Білопіллі", - розповів Смілянський.

Гендиректор "Укрпошти" вважає, що створення банку затримується через позицію національного регулятора, який наголошує на недостатності фінансових показників.

"Нацбанк каже: та я хочу дати Смілянському банк, но у них не ті фінансові показники. Вони отут іще вимогу не виконали. А отут у них дефолтний стан… Я вважаю, що це особиста позиція голови Нацбанку", – підсумував Смілянський.

"Поштовий банк" – головні новини

Ще у 2023 році в "Укрпошті" заявляли про намір отримати банківську ліцензію для надання розширеного переліку послуг громадянам. Там наголошували, що такий банк зможе надавати послуги через широку фізичну інфраструктуру "Укрпошти" багатомільйонній аудиторії клієнтів по всій країні.

Наприкінці 2024 року Верховна Рада провалила ухвалення законопроєкту про новий різновид надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії, який би дав можливість "Укрпошті" відкрити свій банк. Проте вже в червні 2025 року відповідний законопроєкт таки був прийнятий.

Закон передбачає можливість створення банку фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії. Його головним завданням пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення).

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк зазначала, що фінансова інклюзія дозволяє отримати доступ до фінансових послуг на "найскладніших територіях", також йдеться про доступ до послуг для маломобільних груп населення.

