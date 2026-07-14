Болгарія виходить із 'Коаліції охочих', – прем’єр

Він заявив, що конфлікт можна вирішити лише дипломатичним шляхом.

Болгарія вийде з Коаліції бажаючих, яка підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Про це заявив прем'єр-міністр країни Румен Радев, пише Bloomberg.

"Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні", – заявив Радев журналістам у вівторок.

Він також заявив, що конфлікт можна вирішити лише дипломатичним шляхом.

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"Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка в кінцевому підсумку покладе край ескалації", – сказав Радев.

Болгарія брала участь у попередніх зустрічах коаліції, але не була присутня на останній зустрічі в Парижі.

З моменту вступу на посаду в травні Радев припинив надання Україні військової допомоги, хоча й не призупинив продаж зброї Києву.

Болгарія є одним із найбільших у ЄС виробників боєприпасів радянського зразка, які були вкрай важливими для України на ранніх етапах війни.

Зустріч "Коаліції бажаючих" у Парижі

13 липня під час засідання Коаліції бажаючих у Парижі Україна та дев’ять європейських країн – Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія – оголосили про створення антибалістичної коаліції. Нова архітектура протиракетної оборони доповнюватиме існуючі системи ПРО, включаючи суверенні європейські рішення, вже придбані або заплановані до придбання країнами-учасницями коаліції. Більше того, до неї можуть приєднатися й інші країни.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні літаків Rafale, а також повідомив, що Україна отримає ліцензію на виробництво ракет Aster для комплексів SAMP/T.

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