Експорт германію і галію в США вже на нулі.

Торгові протиріччя між Китаєм і США лише посилюються. Пекін може ще більше посилити вже введені обмеження щодо Вашингтона.

Видання Bloomberg пише, що брокерська компанія перерахувала 10 сировинних товарів, включно з 17 елементами, що входять до групи рідкоземельних. Ці мінерали, як правило, мають вирішальне значення для високотехнологічного виробництва, включно з військовою метою.

Крім рідкоземельних металів, до списку Citic входять вольфрам, молібден, титан, олово, індій, хром, тантал, ніобій і цезій - кандидати на обмеження експорту. Китай також домінує в інших сировинних товарах, таких як миш'як, який має широкий спектр застосування - від гербіцидів до телекомунікацій. Останніми роками, за даними Геологічної служби США, США покладалися на Китай у 60% поставок цього металу.

Рідкоземельні метали, тим часом, були характерні для попередніх торговельних суперечок Китаю, і торік уряд припинив експорт низки технологій, пов'язаних з обробкою цих елементів, що ускладнює для США та їхніх союзників завдання зі збільшення поставок стратегічної сировини.

Після заборони Пекіна інвестори кинулися в компанії, що займаються видобутком і переробкою критично важливих мінералів. У Китаї акції Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co. зросли на 10%, перевищивши денний ліміт, а Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co. подорожчали на 7,8%. У Сіднеї акції Lynas Rare Earths Ltd. зросли на 5,6%. Минулого місяця компанія відкрила найбільше підприємство з переробки за межами Китаю.

Проблема для Пекіна полягає в тому, що подальші обмеження на стратегічні мінерали лише прискорить зусилля США та їхніх союзників з протидії Китаю, що призведе до ослаблення їхнього впливу.

Рішення Китаю заборонити експорт рідкісних металів до США наголошує на необхідності торгового співробітництва між багатою на мінерали Канадою та її південним сусідом. Компанія Teck Resources заявила, що розглядає можливості збільшення виробництва германію після запровадження Китаєм заборони на поставки рідкісного металу в США.

Китай заборонив продаж низки металів у США - що відомо

Останні обмеження Пекіна були введені після того, як Білий дім запровадив нові обмеження на продаж до Китаю високотехнологічних чипів, вироблених американськими та іноземними компаніями. Так, Китай оголосив про заборону на експорт до США галію, германію, сурми та інших ключових високотехнологічних матеріалів.

Адміністрація Байдена використовує цілеспрямовані заходи, щоб сповільнити розвиток у країні передових напівпровідників і систем штучного інтелекту, які можуть допомогти її збройним силам.

Обраний президент Дональд Трамп, однак, пригрозив запровадити мита до 60% на всі китайські товари - захід, що викличе жорстку відповідь з боку Пекіна.

