Зараз щодня тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України на рівні радників з питань безпеки, військових та дипломатів всіх команд.

В даний час іде робота над визначенням безпекових гарантій для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він зауважив, що вони зараз працюють над надійними безпековими гарантіями для України. "Ці надійні безпекові гарантії відіграватимуть надважливу роль. Тому ми зараз працюємо над їх визначенням. Відтак, щойно настане час тобі, дорогий Володимире, починати ці двосторонні перемовини, ти знатимеш, що з тобою сила друзів України, яка забезпечить дотримання Росією укладеної угода, якою б вона не була, і що Росія ніколи знову не посягне на жоден квадратний кілометр української землі", - сказав генсек НАТО.

Водночас Зеленський зауважив, що спілкувався з Рютте, зокрема про безпекові питання для завершення війни. "Перше - це гарантії безпеки. Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності", - зауважив він.

За словами президента, зараз фактично щодня тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України на рівні радників з питань безпеки, наших військових та дипломатів всіх команд.

"Загальною метою є саме те, як це формулюється. І це в діалозі, і це з партнерами. І це мають бути гарантії "article 5 like". Тобто як 5-та стаття Договору про НАТО. І це реально дієві гарантії безпеки", - сказав Зеленський.

Він додав, що саме на такий результат ми маємо вийти, аби "була абсолютно чітка архітектура, яка країни допомагають нам на землі, які працюють для безпеки нашого неба, які гарантують безпеку на морі, допомагають Україні". Крім того, це питання фінансування нашої армії.

"Друге - це зброя для воїнів України. Зараз вже працює програма PURL… Програма, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. В цій програмі вже $1,5 млрд наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники", - зауважив глава держави.

Зеленський також зазначив, що вагомо, аби кожен місяць додав програмі фінансів та дієвості. В середньому це мільярд доларів на місяць.

Крім того, критично важливим є, аби було достатньо фінансування для наших програм внутрішнього виробництва українських дронів. "Наближчим часом нам треба закрити дефіцит… Це трішки більше, ніж $6 млрд. Але ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів", - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо гарантій безпеки та чому не можна розгорнути війська безпосередньо на землі, Рютте зауважив, що "ці обговорення наразі ведуться на різних рівнях":

"Працюють разом радники з безпеки, працюють разом радники з безпеки, працюють разом міністерства і наші команди. І ми зараз думаємо про це… Наразі зарано говорити про те, якими будуть результати. Ми не хочемо повторення Будапештського меморандуму або Мінських угод", - сказав він і наголосив, що гарантії мають бути дієвими.

Рютте також зауважив, що окрім посилення ЗСУ, НАТО також надає свої гарантії.

На запитання, чи будуть "article 5 like" гарантії ефективними без відправки контингенту, Зеленський зауважив, що не знає, скільки саме країн зможуть надати нам гарантії безпеки.

"Поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто розвідку, хто присутній в морі, хто в небі, а хто готовий фінансувати", - сказав він.

За словами Зеленського, Туреччина заявила, що вони хочуть "бути частиною гарантій безпеки для України в частині моря".

"Ми професійні, ми знаємо, як допомогти в Чорному морі, ми будемо дивитись саме на це. Присутність наша там буде повною". Тому поки що зарано говорити про всі країни. Інфраструктура буде написана, виписана, а потім ми будемо розуміти, хто, чим і як може допомогти", - пояснив він.

Гарантії безпеки для України

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після укладення мирної угоди Україна може отримати гарантії безпеки від різних країн, не лише від НАТО.

Він підкреслив, що будь-яка суверенна держава у світі має право укладати безпекові союзи з іншими країнами, і Україна не є винятком.

