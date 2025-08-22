Міністр натякнув, що саме Україна перешкоджає прогресу на шляху до мирної угоди.

Російський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, однак коли буде готовий відповідний порядок денний, а поки що його немає, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News.

"Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли порядок денний саміту буде готовий, але він взагалі не готовий", – сказав Лавров.

Видання нагадало, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним на Алясці та подальших переговорів із Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтоні Білий дім працює над визначенням місця та дати саміту двох лідерів. Але, зазначається, Росія дала зрозуміти, що не поспішає з особистою зустріччю Путіна та Зеленського, що підтверджує одна з найбільших її повітряних атак, під час якої було уражено, зокрема, і завод з американськими інвестиціями.

Одна, як пише NBC News, Лавров натякнув, що саме Україна перешкоджає прогресу на шляху до мирної угоди. Він також сказав, що Росія погодилась продемонструвати "гнучкість" у ряді питань, які підняв Трамп під час зустрічі з Путіним на Алясці.

"Коли президент Трамп порушив… ці питання на зустрічі у Вашингтоні, усім було дуже зрозуміло, що є кілька принципів, які, на думку Вашингтона, мають бути прийняті, включаючи нечленство України в НАТО, включаючи обговорення територіальних питань. А Зеленський сказав "ні" всьому", - продовжив Лавров.

Очільник МЗС РФ додав, що Зеленський "навіть відмовився скасовувати закон, що забороняє російську мову".

"Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка видає себе за лідера?" - сказав Лавров.

Ймовірна зустріч Зеленського і Путіна: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, зустріч Путіна та Зеленського навряд чи можлива, адже, попри намагання адміністрації США її організувати, далеко не факт, що Путін справді піде на це. ABC News зазначало, що навіть просто зібрати двох президентів в одній кімнаті було б важливим досягненням, але - з огляду на сотні тисяч загиблих і майбутнє обох країн - це може не дати позитивного результату. Окрім того, російські чиновники були вкрай стриманими у своїх коментарях щодо пропонованої двосторонньої зустрічі Путіна та Зеленського і тристоронньої зустрічі за участю Трампа.

Також Axios писало, що зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться найближчими тижнями, тому що очільник Кремля не проявляв жодного інтересу до переговорів з українським лідером упродовж 3,5 років повномасштабної війни, і не проявляє досі.

Тим часом деякі ЗМІ називають уже країни, де могли б зустрітися Зеленський і Путін. Зокрема, для проведення переговорів розглядаються Женева, Відень, Рим, Будапешт, Доха. Женеву (Швейцарія) вважають найкращим варіантом. Рим (чи Ватикан) не подобаються росіянам, а Будапешт - українцям.

