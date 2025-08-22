Українські захисники продовжують бити окупантів.

Сили оборони показали, на що перетворився Вовчанськ Харківської області, який постійно атакує російська армія, намагаючись захопити місто, яке тримає оборону вже понад рік.

57 окрема мотопіхотна бригада ім. Костя Гордієнка оприлюднила відео зі зруйнованого міста. На відео видно, що від міста залишились лише руїни, а окупанти досі мріють захопити їх та ледь не щодня проводять безрезультатні штурми.

На землі, у підвалах – росіян тут чекає та знищує піхота. В небі – чатують дрони.

"Вовчанськ пошрамований, проте нескорений!", – наголосили військові.

Ситуація у Вовчанську

Навесні військові також показували, який вигляд зараз має Вовчанськ. Битва за місто Вовчанськ на Харківщині триває вже рік. За цей час місто практично зрівняли із землею. Також складні умови міського бою перетворилися на майже неможливі, тому оборону доводиться тримати в руїнах.

Військові заявляли, що Вовчанськ став для росіян м’ясорубкою, в яку вони постійно закидають нове м’ясо, доводячи, що людські життя для них - ніщо. Окупанти рівняють колись красиве промислове місто з землею, доводячи, що все, що їм потрібно - територія.

