Компанія Honor випустила у Китаї незвичайний аксесуар – бездротову мишку з відсіком для навушників. Вона називається Honor Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro і орієнтована на користувачів, які цінують мінімалізм.

Мишка використовується за прямим призначенням і одночасно служить зарядним кейсом для "вкладишів" всередині. Затички ховаються прямо в основі корпусу, який замикається на магніті. Разом з навушниками гаджет важить 88 г.

Гарнітура оснащена системою активного шумозаглушення і подвійним динамічним драйвером. Компанія обіцяє, що вбудованої батареї ємністю 1 000 мАг вистачить на місяць роботи в "змішаному режимі".

Миша підтримує підключення через Bluetooth або USB-C і сумісна як з Windows, так і з macOS. При підключенні до смартфона навушники самі перемикаються в Bluetooth-режим, тоді як миша продовжує функціонувати через вбудований донгл.

На китайському сайті Honor навушники-мишка виставлені за 249 юанів (близько 1500 грн). Чи випустять такий аксесуар за межами місцевого ринку, поки невідомо, але поява новинки на AliExpress - питання часу.

Раніше в асортименті Logitech з'явилася миша, яка "ніколи не розрядиться". Пояснюється це просто: суперконденсатор усередині пристрою діє як малесенька батарея, яку постійно заряджає килимок Powerplay під ним. А на одній АА-батарейці обіцяють автономність понад 600 годин.

Як УНІАН розповідав, випущений у липні складаний смартфон Honor Magic V5 встановив світовий рекорд і потрапив до Книги рекордів Гіннесса за найміцніший шарнір.

