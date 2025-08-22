Таня Поляковська

Рютте наголошує, що гарантії безпеки мають бути такого рівня, щоб Путін ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов.

Президент України Володимир Зеленський не знає, хто загрожує Росії, коли вона порушує питання щодо гарантій безпеки. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Він прокоментував заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що гарантії безпеки мають включати і Росію. Зеленський зауважив, що гарантії безпеки Україні потрібні для того, аби унеможливити напад Росії у майбутньому.

"Щоб ми з вами, наші діти і онуки чітко знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора заради української безпеки, нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Бо агресор - Росія. Коли Росія порушує питання щодо гарантій безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вона на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого?", - сказав Зеленський.

Відео дня

Він висловив думку, що партнери в Європі хочуть, щоб війна не повторювалася, а "єдиний тригер цьому - це Росія".

Крім того, Зеленський висловив думку, що Росія не хоче закінчувати війну, а хоче висувати ультиматуми, завдяки яким відтерміновувати закінчення війни.

Також, зауважив він, Росія робить усе, щоб президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не накладав на них санкції, і щоб США не тиснули на неї.

Водночас, підкреслив Зеленський, те, що Трамп сказав, що США доєднуються до гарантій безпеки, - це "успіх для Європи".

Реклама

"Гарантії безпеки - так, вони потрібні Україні. Але без Америки Європа нам не дасть всі ті можливості, які вона спроможна дати… Єдність Америки і Європи дуже важлива. І це важливий сигнал, який був під час нашої зустрічі", - сказав глава держави.

Водночас, Рютте, відповідаючи на запитання про дієвість безпекових гарантій, зауважив, що на "першому шарі" має бути укладено якусь мирну угоду або досягнуте припинення вогню, або поєднання першого і другого. За його словами, Збройні сили України мають бути максимально посиленими та могли витримати "будь-які труднощі".

"А другий "шар" - це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа. Над цим ми, власне, працюємо", - сказав він.

Він підкреслив, що Будапештський меморандум та Мінські домовленості "не привели до справжніх гарантій", тож нові гарантії "не мають бути такими".

Реклама

"Ми працюємо разом: Україна, Європа і Сполучені Штати, щоб такі були гарантії, такого рівня, щоб Владімір Владіміровіч Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знов", - наголосив Рютте.

Що відомо про гарантії безпеки

Як повідомлялося, видання Bloomberg зауважило, що зусилля США щодо встановлення гарантій безпеки для України фактично одразу зіштовхнулися з труднощами.

Зазначається, що американські, українські та європейські чиновники почали обговорювати пропозиції щодо гарантій безпеки для України після закінчення війни, оскільки представники Білого дому заявили, що президент Росії Володимир Путін готовий надати Києву гарантії безпеки "за типом статті 5". Тобто, він мав на увазі зобов'язання НАТО щодо колективної оборони.

Водночас російський диктатор не підтвердив публічно, що взяв на себе таке зобов’язання під час перебування на Алясці на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Зауважується, що Лавров заявив, що Росія повинна мати право голосу в питаннях безпеки України, до яких може бути залучений і Китай.

Вас також можуть зацікавити новини: