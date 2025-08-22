Вони різко контрастують зі звичними мешканцями світу HoMM, нагадуючи потойбічних тварюк.

Автори Heroes of Might and Magic: Olden Era нарешті розкрили назву шостої та останньої релізної фракції для очікуваної стратегії. Нею став "Розкол" (Schism) – об'єднання надприродних і моторошних істот, натхнених творчістю Лавкрафта.

Анонс супроводжувався новим трейлером. В описі до нього йдеться, що фракція вибудувана навколо "невідворотної шкоди і контролю над здібностями".

Істоти "Розколу", які мешкають у засніженому регіоні, різко контрастують зі звичними мешканцями світу "Меча і Магії", нагадуючи потойбічних тварюк. Більше подробиць про шосту фракцію нам повідомлять згодом.

Відео дня

Раніше були анонсовані й інші фракції: Храм (класичні лицарі), Некрополь (некроманти), Лісовий союз (ельфи, маги і сили природи), Підземелля (темні ельфи і підземні істоти) і Рой (комахоподібні демонічні істоти).

Heroes of Might and Magic: Olden Era вийде на ПК у другому кварталі 2025 року. На релізі в грі буде шість фракцій, три одиночні та три багатокористувацькі режими. Видавцем стратегії виступає Ubisoft.

Нагадаємо, дві попередні частини "Героїв" (шоста і сьома) вийшли в 2011 і 2015 роках, отримавши змішані відгуки критиків. З моменту виходу Heroes of Might and Magic V, якій вдалося успішно перезапустити серію і досягти популярності, порівнянної з класичною третьою частиною, минуло вже 18 років.

Вас також можуть зацікавити новини: