Аналітики констатують, що організувати зустріч Путіна та Зеленського складно, а дискусії стосовно гарантій безпеки стикаються з перешкодами.

За останній тиждень ціни на нафту зросли. Учасники ринку не вірять у швидке завершення війни в Україні, і ймовірність запровадження нових санкцій проти Росії зростає, що збільшує премію на ризик та підштовхує вартість "чорного золота" догори, повідомляє Reuters.

"Організувати саміт Путіна і Зеленського виявляється складно, тоді як дискусії навколо потенційних гарантій безпеки стикаються з перешкодами… Чим менш імовірним виглядає припинення вогню, тим більш імовірним є ризик посилення санкцій (США) проти Росії", - відзначають аналітики ING.

Водночас, стримує ціни на нафту від ще більшого падіння скорочення запасів нафти в США, що свідчить про високий попит на сировину. За минулий тиждень запаси впали на 6 мільйонів барелів, повідомило Управління енергетичної інформації США. Аналітики очікували зниження лише на 1,8 млн барелів.

Разом з тим, наразі нафтові котирування завершують поточний торговельний тиждень падінням. Ф'ючерси на нафту марки WTI станом на 13:00 за Київським часом знизились на 12 центів, до 63,40 доларів за барель. Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 17 центів, до 67,5 доларів за барель.

Ціни на нафту та заврешення війни в Україні

Ціни на нафту 20 серпня зросли на тлі скорочення запасів нафти у США.

В цей же день американський лідер Дональд Трамп заявив про організацію двосторонньої зустрічі Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Водночас, американські ЗМІ вважають, що Путін не готовий до зустрічі з Зеленським.

Журналісти вважають, що російського диктатора не цікавить зустріч з президентом України.

