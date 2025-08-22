Спочатку смартфон виглядав дуже схожим на останні моделі iPhone Pro, але тепер його зовнішність один в один повторює S25 Ultra.

Анонсований у червні цього року повністю "американський" смартфон від команди Трампа наближається до релізу, про що Trump Mobile повідомила в Х. Але тепер рендери смартфона сильно змінилися, звернули увагу ЗМІ.

Спочатку "трампофон" виглядає дуже схожим на останні моделі iPhone Pro, але тепер його зовнішність один в один повторює Galaxy S25 Ultra.

Цікаво, що рендер був скопійований із сайту виробника чохлів Spigen: якщо придивитися ближче, то можна побачити логотип компанії, який Trump Mobile, ймовірно, забули видалити. На це звернули увагу навіть у Spigen, залишивши в соцмережах коментар "Готуємо позов до суду...".

У пресрелізі компанії йдеться, що "очікування майже закінчилося" для Trump Phone T1, який спочатку обіцяли випустити у вересні. Зараз на сайті не вказана конкретна дата релізу.

Раніше з'ясувалося, що повністю "американський" смартфон Трампа виявився звичайним китайським Android. Компанія рекламує апарат як "на 100% зроблений у США", але насправді це ребрендинг T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.

"Трампофон" отримав 6,8 дюймовий AMOLED-дисплей, 12+256 ГБ пам'яті, камери 50+2+2 Мп і батарею 5000 мАг. Продавати його планують за 499 доларів (~20 000 грн).

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп пригрозив Apple 25%-вим тарифом, якщо айфони не вироблятимуть у США. Сьогодні техніку Купертіно виготовляють і збирають тільки в трьох країнах: Китаї, Індії та В'єтнамі.

