Станом на липень 2025 у цьогорічному топі вакансій, на які найчастіше відгукуються українці, зʼявились позиції пакувальника та бариста. Про це повідомляє пресслужба OLX Робота.

Зазначається, що найвищу зарплату пропонують водіям - 33 000 грн, а найменшу - прибиральницям (12 375 грн).

Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат у 2025 році:

різноробочий - 22 500 грн;

виробництво/робітничі спеціальності - 24 000 грн;

водій - 33 000 грн;

продавець - 20 000 грн;

пакувальник - 20 000 грн;

початок кар'єри/студенти - 20 000 грн;

вантажник - 21 500 грн;

бариста - 18 250 грн;

прибиральниця - 12 375 грн;

охоронець - 15 250 грн.

Аналітики відмічають, що за останні пʼять років у топі вакансій, що отримують найбільше відгуків, стабільно потрапляють робітничі спеціальності: різноробочий, водій, вантажник, прибиральниця. Це професії, які часто не потребують спеціальної освіти чи значного досвіду, але залишаються затребуваними незалежно від змін на ринку.

Крім того, спостерігається, що популярність будівельних спеціальностей помітно знизилась. Якщо у 2021 році вони входили до топу, то вже з 2022 зникли з рейтингу. Так само поступово втратили позиції готельно-ресторанний бізнес і туризм, які ненадовго зʼявилися в списках, але швидко випали з лідерів.

Станом на серпень в Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом майже дві тисячі компаній заборгували своїм працівникам зарплату.

Також суттєвим є розрив у зарплатах між чоловіками та жінками, який сягає майже 19%, а подекуди ця різниця сягає - 25%. За словами HR-експертки Тетяни Пашкіної, причинами можуть бути неможливість виконувати більший обсяг роботи через завантаженість хатніми справами, нижча оплата "жіночих" професій та відсутність дієвих програм для подолання гендерної нерівності.

