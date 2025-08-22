Станом на липень 2025 у цьогорічному топі вакансій, на які найчастіше відгукуються українці, зʼявились позиції пакувальника та бариста. Про це повідомляє пресслужба OLX Робота.
Зазначається, що найвищу зарплату пропонують водіям - 33 000 грн, а найменшу - прибиральницям (12 375 грн).
Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат у 2025 році:
- різноробочий - 22 500 грн;
- виробництво/робітничі спеціальності - 24 000 грн;
- водій - 33 000 грн;
- продавець - 20 000 грн;
- пакувальник - 20 000 грн;
- початок кар'єри/студенти - 20 000 грн;
- вантажник - 21 500 грн;
- бариста - 18 250 грн;
- прибиральниця - 12 375 грн;
- охоронець - 15 250 грн.
Аналітики відмічають, що за останні пʼять років у топі вакансій, що отримують найбільше відгуків, стабільно потрапляють робітничі спеціальності: різноробочий, водій, вантажник, прибиральниця. Це професії, які часто не потребують спеціальної освіти чи значного досвіду, але залишаються затребуваними незалежно від змін на ринку.
Крім того, спостерігається, що популярність будівельних спеціальностей помітно знизилась. Якщо у 2021 році вони входили до топу, то вже з 2022 зникли з рейтингу. Так само поступово втратили позиції готельно-ресторанний бізнес і туризм, які ненадовго зʼявилися в списках, але швидко випали з лідерів.
Зарплати в Україні - останні новини
Станом на серпень в Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом майже дві тисячі компаній заборгували своїм працівникам зарплату.
Також суттєвим є розрив у зарплатах між чоловіками та жінками, який сягає майже 19%, а подекуди ця різниця сягає - 25%. За словами HR-експертки Тетяни Пашкіної, причинами можуть бути неможливість виконувати більший обсяг роботи через завантаженість хатніми справами, нижча оплата "жіночих" професій та відсутність дієвих програм для подолання гендерної нерівності.