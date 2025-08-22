Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

В Одесі через потужний вітер впало майже три десятки дерев. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Зокрема, станом на 16.30 у різних районах міста під тиском поривчатого вітру впало 29 дерев, з яких 13 комунальники вже прибрали.

Зокрема, у звʼязку з падінням дерева на трамвай у середмісті, на вулиці Преображенській, було змінено рух трамваїв, що працюють на маршруті №10 та з’єднують центр з південно-західним масивом. Вагони курсували від площі Тираспольської до залізничного вокзалу через вулицю Старопортофранківську.

Також змінив маршрут трамвай №15 – маршрут тимчасово пустили через вулицю Старопортофранківську.

"У звʼязку з падінням дерева по вул. Новосельського /Спиридонівська тролейбуси на маршруті №2 курсують з затримкою, тролейбусний маршрут №7 курсує до вулиці Рішельєвській", - розповіли у мерії.

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

У мерії з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджають, що вночі 23 серпня в Одесі очікуються пориви південного вітру, вранці та вдень північно-західного, 15-20 м/с. Вночі значний дощ, гроза. У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів", - йдеться у повідомленні.

Погода на Одещині

Як писав УНІАН, в Одесі 22 серпня Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища. Попереджали, що вдень очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Через негоду у місті оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Загалом 22 серпня в Одеській області мінлива хмарність. Місцями очікується дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура до +27°...+32°.

