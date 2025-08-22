Сирійський фунт втратив понад 99% своєї вартості з початку війни у 2011 році.

Сирія випустить нові банкноти, видаливши два нулі зі своєї валюти, щоб спробувати відновити довіру громадськості до сильно девальвованого фунта. Про друк нових банкнот вже домовилися з Росією.

Про це повідомляє агентство Reuters за посиланням на джерела.

Зазначається, що цей крок має на меті зміцнити сирійський фунт після того, як його купівельна спроможність впала до рекордно низького рівня після 14-річного конфлікту, який завершився поваленням президента Башара Асада у грудні 2024 року.

"Сирійський фунт втратив понад 99% своєї вартості з початку війни у 2011 році, а обмінний курс зараз становить близько 10 000 фунтів за долар США порівняно з 50 до війни", - йдеться у матеріалі.

Різке падіння курсу валют дедалі більше ускладнило щоденні операції та грошові перекази – зазвичай сім'ї оплачують щотижневі покупки продуктів за допомогою чорних поліетиленових пакетів, в яких міститься щонайменше півкілограма банкнот номіналом 5000 фунтів, що наразі є найвищим номіналом.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Reuters, центральний банк Сирії в середині серпня повідомив приватні банки про намір випустити нову валюту, "видаливши нулі".

Двоє банкірів та ще одне сирійське джерело, знайоме з цим питанням, повідомили Reuters, що Сирія домовилася з російською державною друкарнею грошей "Гознак" про виготовлення нових банкнот.

Вони заявили, що угоду було остаточно укладено, коли високопоставлена сирійська делегація відвідала Москву наприкінці липня.

Зазначається, що випуск нових банкнот надасть уряду кращий контроль над готівкою в обігу. Також це має символічне значення в контексті розриву із більш ніж п'ятьма десятиліттями правління сім'ї Асад, адже обличчя Башара зображено на банкноті номіналом 2000 фунтів, а його батька, Хафеза, - на банкноті в 1000 фунтів.

Слід зазначити, що Кремль підтримував кривавий режим Асада. Російські військові провели одну з найсмертоносніших операцій на території країни, фактично знищивши Алеппо.

