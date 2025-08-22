Президент України закликає говорити про дату і місце наступних переговорів.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трампом - єдина людина, яка сьогодні може зупинити президента Росії Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільної з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте прес-конференції сказав президент України Володимир Зеленський.

"У нас був, я вважаю, історично важливий візит до Вашингтона, до столиці. І ми домовилися про гарантії безпеки. І також ми говорили про формати зустрічі з Росією, з російським главою: двосторонні формати, тристоронні... Саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну", - зазначив він.

Водночас, наголосив Зеленський, росіяни "роблять усе, щоб зустрічі не було". Натомість Україна "боїться будь-яких зустрічей із лідерами".

"Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони. Треба примушувати їх до дипломатії, потрібні дійсно сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне вирішення цієї війни, якщо вони не захочуть закінчувати війну", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що потрібно робити все, щоб Росія "не змогла і далі ховатися від зустрічі". "Ми бачимо сильний сигнал Сполучених Штатів, що вони готові йти вперед. Європа та інші країни в рамках "Коаліції охочих" готові допомагати, ми за це вдячні. Побудована серйозна платформа Коаліції, це понад 30 країн", - зазначив Зеленський.

На запитання про деталі того, як просувається підготовка до його двосторонньої зустрічі з Путіним, він, кажучи про розмови з партнерами у Вашингтоні, зауважив, що "ми не маємо жодних домовленостей з росіянами, ми домовлялися з президентом Трампом".

"І він єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна. На мій погляд. І ми домовилися про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цей напрямок, який запропонував президент Трамп. Ми говоримо про тристоронню зустріч, яка потрібна. Потім у нього був зв'язок із російською стороною і він сказав: "Давайте спочатку зробимо двосторонній трек". І це пропозиція росіян, він сказав... А потім - тристоронній", - зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що не хоче, щоб "ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни".

"Тому я сказав: ми готові. Бажано було б одразу тристоронній формат. Але якщо президент Трамп каже, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім - тристоронній трек. Давайте говорити про дату і говорити про місце", - наголосив він.

Раніше УНІАН писав, що саміти на Алясці та у Вашингтоні дали Путіну саме те, чого він хотів, вважає глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас.

Вона підкреслила, що Кремль насміхається над зусиллями Трампа щодо встановлення миру в Україні. Каллас вважає, що спроби Трампа припинити війну в Україні принесли Путіну велику пропагандистську перемогу.

