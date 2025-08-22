Повідомляється, що це чи не найгрізніша ракета України.

Поки союзники України ламають голови над тим, як надати їй гарантії безпеки, Київ йде своїм шляхом стримування Росії - новою крилатою ракетою Flamingo FP-5, здатною вразити всю європейську територію РФ, несучи величезну боєголовку вагою понад тонну.

Вона розроблена українською компанією Fire Point Defense. "Ми не хотіли афішувати цю розробку, але, схоже, настав час. Flamingo - це далекобійна крилата ракета, яка може нести боєголовку вагою 1150 кг і пролетіти до Росії до 3000 кілометрів", - сказала Politico гендиректорка і техдиректорка компанії Ірина Терех.

За її словами, вони розробили ракету досить швидко. Від ідеї до перших успішних випробувань на полі бою минуло менше дев'яти місяців. І хоч точну швидкість назвати вона не змогла, Терех наголосила, що "Фламінго" швидший за решту наших ракет.

Відео дня

Чому "Фламінго" була рожевою на початку

Незвична назва та оригінальний колір ракети - яскраво-рожевий носовий конус, де розміщується боєголовка, - були внутрішнім жартом компанії щодо непомітної ролі жінок у "традиційно чоловічому світі зброї та війни".

"Наші перші ракети були рожевими; вони пройшли всі тести в цьому кольорі, але потім довелося змінювати через вимоги військового маскування. Але жінка, яка відповідає за виробництво, досі на своєму місці. Жіночий почерк у ракетах", - зазначила Терех.

Повідомляється, що "Фламінго" може створити чимало проблем для "мачо Путіна".

"Я б сказала, що тут момент справжньої "великої енергії". Для ракети, яка може пролетіти 3000 кілометрів, не потрібен страшний епітет. Головне, щоб вона була ефективною", - заявила гендиректор компанії.

Росія ж усіма силами намагається підірвати технічний авторитет України, заявляючи, що "Фламінго" нібито заснована на британській розробці. Чим успішнішою була місія з використанням цього озброєння, тим більше Росія намагалася заглушити будь-яку інформацію про нього".

ЗМІ повідомляє, що ракета рухається до серійного виробництва. Уже до цього місяця випущено 211 ракет.

Удар по Росії там, де боляче

Опубліковані раніше відео запуску показують, як ракета з фіксованим крилом вилітає з платформи, залишаючи хвіст із жовтого вогню. І хоча російська ППО здатна збивати такі цілі, Україна вміє проводити складні операції з накладенням ройних атак дронів і ракет, щоб перевантажити оборону противника.

Якщо ракети прорвуться і досягнуть об'єктів у тилу Росії, "Фламінго" становить смертельну загрозу, йдеться в матеріалі.

Дрони несуть лише невеликі боєприпаси, що ускладнює остаточне ураження об'єктів на кшталт НПЗ, електростанцій, логістичних вузлів і військових аеродромів. Важка зброя має набагато більший ефект.

"Все, що можу сказати, це те, що успіх Flamingo значний. Ми все ще вивчаємо її максимальні можливості", - сказала Терех, зазначивши, що наявні дрони компанії "частково відповідальні за закриття аеропортів і зростання цін на бензин у Росії".

Якщо "Фламінго" перейде в повномасштабне виробництво, це може різко змінити баланс сил між Києвом і Москвою. "Якщо вони [Україна] зможуть розгорнути 3000-5000 таких (і аналогічних) ракет, готових упродовж 24-48 годин знищити понад 25% економічного потенціалу Росії, подальша агресія стане неможливою", - написав Фабіан Хоффман, експерт з ракет з Університету Осло.

Інші новини про ракету "Фламінго"

Раніше УНІАН повідомляв, що ракети "Фламінго" позбавлять Росію однієї з найважливіших переваг у війні. Україна тепер здатна перейти від легких ракетних можливостей, далекобійних безпілотників і мініракет крилатого типу до важкого ракетного озброєння.

Крім того, ми розповідали про плюси і мінуси цієї ракети. Повідомляється, що "Фламінго" з'явилася, адже треба було розробити якомога простішу ракету дальнього радіусу дії.

Вас також можуть зацікавити новини: