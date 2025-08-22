Енді Гандер зазначив, що Москва завдала шкоди майну понад половини з приблизно 600 членів палати.

Російська Федерація 21 серпня завдала удару по американському підприємству в Мукачеві Закарпатської області. Це не перший випадок, коли Москва б'є по бізнесу з іноземним капіталом на українській території.

Президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гандер у коментарі агентству Associated Press повідомив, що завод Flex - один із найбільших американських інвестиційних проєктів в Україні. При цьому він зазначив, що в момент удару на території підприємства перебували 600 працівників нічної зміни.

"Послання зрозуміле: Росія не шукає миру. Росія нападає на американський бізнес в Україні, принижуючи американський бізнес", - заявив Хандер.

За його словами, росіяни своїми ударами по території України з моменту початку повномасштабного вторгнення завдали шкоди майну більш ніж половини з приблизно 600 членів палати.

Удар Росії по Мукачевому 21 серпня - головні новини

У ніч на 21 серпня російські війська атакували місто Мукачево Закарпатської області. Унаслідок ворожої атаки постраждало одне з підприємств.

Спочатку повідомлялося, що постраждало багато людей, поранених доставили в лікарню Святого Мартіна. Пізніше стало відомо про 19 постраждалих.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький розповів, що дві ракети морського базування типу "Калібр" поцілили в підприємство з іноземними інвестиціями. Згодом міністр закордонних справ Андрій Сибіга уточнив, що россійська ракета поцілила в американський завод із виробництва електроніки.

