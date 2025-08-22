На Подільському мосту у Києві відкриють рух усіма смугами в обох напрямках, - Кличко

Дорожники завершили роботи на найбільшому інфраструктурному об’єкті України загальною протяжністю – 10 км.

У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході у Києві повністю відкриють рух усіма смугами в обох напрямках. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, дорожники завершили роботи на найбільшому інфраструктурному об’єкті України загальною протяжністю – 10 км.

"По 4 смуги (для автівок, громадського транспорту та велосипедистів) в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. А далі – по 2 смуги. Також відкриємо проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю", - зазначив він.

Кличко поінформував, що на мосту, зокрема, облаштували велосипедні доріжки в обидва боки загальною довжиною понад 11 км, передбачили смуги для громадського транспорту.

Крім того, за словами мера, на мосту влаштували додатковий світлофор на перетині траси Подільського мостового переходу та вул. Центральна Садова зі зміною організації руху.

"Повністю облаштували транспортно-пересадочний вузол для пасажирів швидкісного трамваю та міської електрички. Наразі на обʼєкті завершують деякі технічні роботи", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом відкрили 1 грудня 2024 року після тривалого будівництва - його почали будувати ще 1993 року. Спочатку для транспорту були доступні чотири смуги - дві в напрямку лівого берега та дві в напрямку правого берега. Мостом курсували нові автобусні маршрути.

Поки мостовий перехід стояв у якості довгобуду, там неодноразово траплялися крадіжки. Злодії знімали обладнання на металобрухт.

