Росія продовжує перекидати свої війська на фронт, зазначив Максим Жорін.

Окупанти концентрують значну кількість уваги на українській логістиці. Про це в етері "24 Каналу" розповів Максим Жорін, підполковник, 3 армійський корпус.

"Вони намагаються висушувати нашу логістику, не давати змогу забезпечувати позиції, робити евакуацію. Абсолютно симетрично намагаються діяти з нами. Ми перші почали висушувати їхню логістику. Єдина різниця, що в 3 армійському корпусі логістика багато в чому покладена на дрони. І те саме забезпечення, підвіз, відвіз, евакуація здебільшого відбувається за рахунок дронів. І цим ми зменшуємо кількість можливих поранень чи втрат серед нашого особового складу. І не даємо ворогу порушувати нашу логістику, на яку він посягає", – сказав Жорін.

Військовий додав, що наразі в зоні відповідальності 3 армійського корпусу Сили оборони України намагаються забирати ініціативу на себе на окремих ділянках. За його словами, це стало можливо завдяки знищенню значної кількості особового складу ворога.

"І є навіть ділянки, де ми покращуємо своє тактичне положення", – додав Жорін.

Водночас військовий сказав, що російські окупанти продовжують перекидання особового складу на фронті: "Що говорить про те, що зупинятися найближчим часом вони не збираються. Особливо в бік Покровського напрямку, там дуже багато сил ворог перекидає. Хоча і з нашого боку на сьогодні туди стягнуто достатньо ресурсів".

Ситуація на фронті: важливі новини

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Сили оборони зачистили від окупантів шість населених пунктів на Покровському напрямку. Також він зазначив, що там було знищено сотні загарбників.

Тим часом оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро" повідомило, що українські військові повернули контроль над селом Товсте в Донецькій області. Командування зазначає, що цього вдалося досягти завдяки "сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків".

