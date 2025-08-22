Площа лісових пожеж перевищила площу Кіпру.

Європейський союз переживає найгірший за всю історію спостережень сезон лісових пожеж - у четвер їхня площа перевищила 1 мільйон гектарів.

Згідно з даними Європейської системи інформації про лісові пожежі (EFFIS), проаналізованими виданням Politico, із січня пожежі знищили 1 мільйон 16 тисяч гектарів лісу - площу, що перевищує площу Кіпру, або приблизно третину площі Бельгії.

"Це перший випадок, коли ЄС подолав позначку в 1 мільйон гектарів відтоді, як EFFIS почала вести облік у 2006 році. У попередній найгірший сезон лісових пожеж, у 2017 році, площа лісових пожеж становила трохи менше 988 тисяч гектарів", - зазначає видання.

При цьому майже дві третини території вигоріли за період з 5 серпня, до цієї дати EFFIS зафіксувала всього 380 000 гектарів пожеж. Переважна більшість пожеж сталася на Піренейському півострові.

На Іспанію припадає понад 400 000 гектарів вигорілих лісів, тоді як у набагато меншій Португалії пожежі знищили понад 270 000 гектарів, або 3% всієї території країни. В Іспанії, де дані про лісові пожежі ведуться з 1960-х років, цей рік, згідно з урядовими даними, став найсильнішим з 1994 року.

Останніми тижнями обидві країни страждали від виснажливої спеки. Зміна клімату збільшує ризик лісових пожеж, призводячи до частіших та інтенсивніших хвиль тепла і посух.

Однак учені стверджують, що основною причиною катастрофічних пожеж в Іспанії та Португалії є велика кількість легкозаймистої рослинності на занедбаних землях і нездатність влади вжити превентивних заходів.

Небезпека лісових пожеж

Як писав The Guardian, дим, що виділяється під час лісових пожеж, набагато небезпечніший, ніж вважалося раніше. Ба більше, кількість смертей від короткочасного впливу дрібних частинок занижено на 93%.

Дослідники з'ясували, що в період із 2004 до 2022 року в Європі щорічно в середньому помирало 535 осіб через вдихання дрібних токсичних часток, відомих як Particulate Matter 2.5 (PM2,5), які виділяються під час лісових пожеж.

Дослідження також показало, що забруднене повітря внаслідок лісових пожеж проникає в оселі понад 1 мільярда людей на рік. Ба більше, у дні лісових пожеж повітря може бути втричі забрудненішим, ніж у звичайні дні, навіть за умови, що вікна та двері в будинку зачинені.

