Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував корупційні скандали у нових Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) та запевнив, що наразі є співпраця з правоохоронними органами, щоб швидко реагувати на такі випадки.

Про це він сказав в бліц-інтерв'ю "Телеграфу". ""Система охорони здоров'я, це, в першу чергу, система. І тут питання в тому, що ми робимо певні запобіжники, але якщо в системі хоч один гвинтик працює не так, як треба, то він негативно впливає на всю систему. При тому, що в системі на 99% всі можуть працювати правильно. Але хтось один не туди потрапив, і нівелює всю роботу, яка була проведена. І цей негативний 1% буде досить швидко потрапляти в ЗМІ і про нього будуть говорити", - зазначив Ляшко.

Водночас міністр зауважив, що є багато позитивних відгуків про роботу нових Експертних команд оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Він зазначив, що наразі налагоджена співпраця з правоохоронним сектором, щоб виявляти випадки корупції і активно реагувати на них.

"Ми просимо всіх громадян: звертайтесь на нашу гарячу лінію стосовно кожного факту. Але факти повинні бути корупційні. Бо лунає багато звинувачень в корупції, що не дали таку то групу як хотіли. На зловживання, звісно, треба реагувати. Навіть ця комісія та людина, яка поскаржилась не знають, що на підставі звернення ми розпочали процес [перевірки]", - сказав Ляшко.

Міністр зазначив, що проводиться автоматичний моніторинг, щоб бачити, що відбувається в системі, розуміти скільки скарг надійшло.

Робота МСЕК в Україні

Наприкінці 2024 року Міністерство охорони здоров'я інформувало, що створило команди з оцінювання функціонування осіб, які мають замінити МСЕК.

Рішення про створення таких команд (ЕКОПФО ) було прийнято через те, що робота МСЕК була дискредитована численними виявленими порушеннями та корупцією, наданням фіктивної інвалідності. Президент Володимир Зеленський у жовтні скликав засідання РНБО, на якому було прийнято рішення ліквідувати МСЕК.

4 листопада Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено реформу МСЕК.

19 грудня Рада підтримала ліквідацію МСЕК з 2025 року. Натомість з 1 січня 2025 запрацювали експертні команди з оцінювання функціонування осіб.

