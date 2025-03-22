Це дасть змогу ЄС використовувати широкий спектр заходів у відповідь, включно з обмеженнями на торгівлю та послуги, а також на деякі права інтелектуальної власності, прямі іноземні інвестиції та доступ до державних закупівель.

Франція хоче, щоб Європейський Союз уперше в історії розглянув можливість застосування свого найпотужнішого торгового інструменту проти США, якщо президент Дональд Трамп запровадить масштабні мита.

Як пише Bloomberg, за словами джерел, Франція приєдналася до групи країн ЄС, які вважають, що необхідно розглянути можливість так званого інструменту антипримусу, хоча це не є кращим варіантом дій.

Інструмент по боротьбі з примусом був розроблений насамперед для стримування і, за необхідності, реагування на навмисні примусові дії третіх країн, які використовують торговельні заходи як засіб тиску на суверенний вибір політики блоку або окремих держав-членів. Передбачається, що контрзаходи будуть використовуватися тільки як крайній захід і повинні бути співмірні рівню завданих збитків.

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При цьому інструмент по боротьбі з примусом зрештою дасть змогу ЄС використовувати широкий спектр заходів у відповідь, включно з обмеженнями на торгівлю і послуги, а також на деякі права інтелектуальної власності, прямі іноземні інвестиції та доступ до державних закупівель, зазначає Bloomberg.

США планують ввести масштабні мита проти глобальних партнерів уже 2 квітня. За словами Трампа, мита дадуть змогу усунути нетарифні бар'єри, які, на його думку, є несправедливими, наприклад, внутрішні правила і способи справляння податків, зокрема податок на додану вартість у ЄС.

Європейська комісія наразі не розглядає можливість використання антипримусового інструменту, зазначило одне з джерел. За його словами, будь-які дискусії щодо використання цього інструменту носять віддалений характер, оскільки ЄС спершу необхідно дізнатися, які тарифи оголосять США 2 квітня та чи може бути застосований до них інструмент антипримусу.

Торговельна війна США та ЄС

Президент США Дональд Трамп пригрозив Європі ввести мита на імпорт сталі та алюмінію в розмірі 25%. У відповідь ЄС оголосив про мита на американські товари в розмірі 28,33 мільярда доларів.

Пізніше ЗМІ писали, що ЄС відкладає застосування заходів у відповідь на мита президента США Дональда Трампа на сталь і алюміній до середини квітня. Цей крок необхідний, щоб уточнити список товарів, які потраплять під удар, і дати більше часу для угоди зі США.

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