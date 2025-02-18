Київ володіє природними ресурсами на 15 трильйонів доларів, що допомогло б США позбутися залежності від Китаю

Ціна за допомогу США для Києва неймовірно висока. Американський лідер Дональд Трамп не приховує потенційну загрозу для України, якщо президент Володимир Зеленський відмовиться від умов Вашингтона.

Видання The Telegraph пише, що вимоги Білого дому рівносильні економічній колонізації України, з наданням значних прав на її мінеральні, нафтові та газові ресурси, порти та іншу інфраструктуру.

Ці вимоги викликали паніку в Києві та перевищують те, на що готові погодитися офіційні особи. Однак один із козирів, який запропонував сам Зеленський, - це доступ до національних ресурсів України на суму 500 мільярдів доларів, включно з тим, що Трамп назвав "надзвичайно цінними" корисними копалинами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

Відео дня

Ці корисні копалини приховують у собі привабливі перспективи: США зможуть позбутися залежності від китайських постачань критично важливих мінералів, які використовуються у виробництві всього - від вітряних турбін до iPhone і стелс-винищувачів.

В умовах, коли Вашингтон веде "великодержавне" змагання з Пекіном, ресурси України, вартість яких оцінюють у 15 трильйонів доларів, теоретично можуть стати в нагоді.

Зеленський поки що відкинув пропозицію Трампа, і аналітики пророкують, що агресивна гра США зустріне опір у столицях Європи, які теж прагнуть тісної співпраці з Києвом у галузі корисних копалин.

Як і Європейський союз, США та інші геополітичні гравці шукають можливості поставок критично важливих мінералів з Китаю і прагнуть укласти угоди з партнерами, які в майбутньому могли б їх постачати.

На жаль, більша частина цінних ресурсів України нині перебуває на території, окупованій Росією. Це підкреслює, чому припинення конфлікту, чи то за посередництва Трампа, чи то за посередництва когось іншого, імовірно, стане важливою умовою для реалізації амбіцій Києва щодо монетизації заритих у землю скарбів.

"Вам потрібні гарантії безпеки", - каже Браян Білле з Benchmark Mineral Intelligence. "Це дуже важлива відправна точка. Наразі бізнес-проект досить складний, тому що ми не знаємо, куди рухається країна і до чого призведе цей конфлікт".

Хоча вимоги можуть бути жорсткими, Трамп, безсумнівно, стверджуватиме, що його пропозиція Україні дасть саме таку впевненість - нехай і похмуру.

Трамп і корисні копалини України - останні новини

У Білому домі розкритикували рішення Зеленського відмовитися підписувати угоду про корисні копалини. Там назвали таке рішення "короткозорим", принаймні на цей момент.

Водночас, за словами президента України, він не дав підписати угоду про корисні копалини зі США, бо угода не готова і не захищає інтереси української держави.

Вас також можуть зацікавити новини: