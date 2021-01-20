У прес-релізі Білого дому наголошується, Левандовскі "заплатив значну ціну за свої дії та планує присвятити свою діяльність просуванню суспільного блага".

У свій останній день правління президент США Дональд Трамп видав серію помилувань (всього 73 людини), серед яких опинився і колишній співробітник Google і Uber Ентоні Левандовскі.

Про це повідомляє Engadget.

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Як пише видання, в Білому домі зазначили, Левандовскі "заплатив значну ціну за свої дії та планує присвятити свою діяльність просуванню суспільного блага".

Про яку конкретно суму йдеться видання не уточнює. Сам Левандовскі утримався від коментарів.

Історія Левандовскі

У 2020 році Ентоні Левандовскі визнав себе винним за одним з пунктів звинувачення в крадіжці матеріалів з Google, де він працював інженером з розробки безпілотних автомобілів.

Він завантажив на свій ноутбук тисячі різних файлів, перед тим як залишити Google. Пізніше Левандовскі заснував свій стартап, який продав Uber. Під час винесення вироку суддя заявив, що даний випадок крадіжки документів та електронної пошти є "найбільшим злочином комерційної таємниці, який він бачив".

Левандовскі був засуджений до 18 місяців у в'язниці. Суд зобов'язав його виплатити $179 мільйонів компанії Google для вирішення контрактного спору, в той час, як його клопотання включало компенсацію в $756499 і штраф у розмірі $95000.

Мирова угода між Uber і дочірньою компанією Google Waymo включала пакет акцій на суму близько $245 млн на той момент, а також містила обіцянку не використовувати технологію, викрадену у Google. У грудні Uber продала всю свою систему автопілота компанії Aurora.

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Автор: УНІАН