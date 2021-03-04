Реконструкція буде проходити в кілька етапів / Ілюстрація REUTERS

У Києві розробляють проект програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

Про це повідомили в КМДА. Перші два етапи програми вже готові.

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На першому етапі було проведено аналітичну роботу. Зокрема, було проведено аналіз нормативної бази та міжнародного досвіду, вибір кращих механізмів фінансування реконструкції та втілення подібних проектів.

Як зазначили у прес-службі КМДА, «особливу увагу приділили правам та обов'язкам власників житла, що підлягає реконструкції, та врегулюванню питань оформлення прав власності на нього».

На наступному етапі планується провести інвентаризацію старих житлових будинків. Це дозволить визначити межі територій комплексної реконструкції відповідно до діючої проектно-містобудівної документації, пояснив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

Після цього буде зроблено характеристику кварталів у визначених межах, сплановано черговість втілення проектів та затверджено способи здійснення реконструкції.

Після цього проект програми буде винесено на розгляд Київської міської ради.

Реконструкція застарілого житла

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Автор: УНІАН