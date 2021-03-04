Було проведено аналіз нормативної бази та міжнародного досвіду, вибір кращих механізмів фінансування реконструкції та втілення подібних проектів.

У Києві розробляють проект програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

Про це повідомили в КМДА. Перші два етапи програми вже готові.

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На першому етапі було проведено аналітичну роботу. Зокрема, було проведено аналіз нормативної бази та міжнародного досвіду, вибір кращих механізмів фінансування реконструкції та втілення подібних проектів.

Як зазначили у прес-службі КМДА, «особливу увагу приділили правам та обов'язкам власників житла, що підлягає реконструкції, та врегулюванню питань оформлення прав власності на нього».

На наступному етапі планується провести інвентаризацію старих житлових будинків. Це дозволить визначити межі територій комплексної реконструкції відповідно до діючої проектно-містобудівної документації, пояснив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

Після цього буде зроблено характеристику кварталів у визначених межах, сплановано черговість втілення проектів та затверджено способи здійснення реконструкції.

Після цього проект програми буде винесено на розгляд Київської міської ради.

Реконструкція застарілого житла

З 2006 року в Україні діяв закон про реконструкцію застарілого житла.

25 жовтня 2018 року Мінрегіон підготував нові умови для реконструкції та знесення застарілого житла.

У травні 2019 року Мінрегіон спільно з Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст "Діпромісто" імені Ю. Білоконя (м. Київ) завершило розробку нового законопроекту "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду".

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Автор: УНІАН