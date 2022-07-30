Верховна Рада ухвалила закон про спрощення приватизації і сприяння релокації бізнесу.

Малу приватизацію державних підприємств потрібно дозволяти саме зараз, тому що велика кількість бізнесу і підприємств переміщується у більш безпечні регіони.

Про це повідомила голова політичної партії "Слуга народу", народний депутат України Олена Шуляк в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про те, наскільки ефективним в умовах воєнного стану буде проголосований парламентом законопроект щодо спрощення приватизації і сприяння релокації бізнесу.

Народний депутат зауважила, що мала приватизація доречна в умовах воєнного стану, враховуючи те, що дуже багато підприємств саме зараз переїжджає з центральної та інших областей у західні регіони країни.

"Якщо взяти статистику і подивитись, скільки у держави взагалі державних підприємств, то їх майже 4 тис., з них майже половина на сьогодні не працює. Враховуючи те, що здійснюється релокація підприємств у західну частину нашої країни, можливо саме такі (державні - УНІАН) підприємства і будуть в нагоді для нового розміщення бізнесу та для нових промислових майданчиків", - сказала Шуляк.

Вона зазначила, що в рамках малої приватизації йдеться про невеликі державні підприємства, зокрема, занедбані старі заводи і підприємства сільськогосподарського призначення, які вже давно не працюють і за ними вже рахуються величезні борги для держави.

"Навіть якщо подивитись на фінансову звітність, у нас на сьогодні є лише дані за 2020 рік, то такі підприємства принесли державі збитки більше ніж 50 млрд грн. Тому від них, якщо є попит, треба як найшвидше позбавлятися", - акцентувала Шуляк.

Народний депутат додала, що потрібно давати можливість бізнесу розвиватися, займати ці промислові майданчики, розглядаючи можливість нового їх перезапуску та використання для релокованих підприємств.

"Якщо ми говоримо про релокацію, то дуже складно знайти відповідний майданчик, щоб він був зручно розташований, щоб там були під’їзні шляхи та налагоджене транспортне сполучення. Тому, я сподіваюся, що серед цих 4 тис. підприємств державних знайдуться ті, що будуть цікаві українському бізнесу, який переїжджає зараз", - зазначила Шуляк.

Вона зазначила, що в проголосованому парламентом законопроекті йдеться саме про малу приватизацію підприємств, яку не потрібно плутати з великою приватизацією. Велика приватизація - це коли підприємство може коштувати більш ніж 250 млн грн.

"Якраз така (велика – УНІАН) приватизація, вона цим законом заборонена. Вона буде тільки після того, коли буде наша перемога, коли закінчиться війна і великі підприємства можна буде виставляти на приватизацію", - підкреслила Шуляк.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Верховна Рада України 233 голосами ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №7451, який пришвидшує приватизацію та сприяє релокації бізнесу і економічному відновленню держави.

Передбачається, що процедури продажу держмайна відтепер стануть швидшими, прозорішими, та, відповідно, зручнішими для бізнесу.

Завдяки оновленим законодавчим нормам, аграрії зможуть придбати і модернізувати не функціонуючі державні спиртові заводи і комбінати хлібопродуктів. Це дозволить частково вирішити питання зберігання і переробки зерна, та створення продукту з доданою вартістю.

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