Якщо президент США Дональд Трамп введе 100% мита з вересня, Росія може втратити до $30 млрд до кінця 2025 року. Про це розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
"Стовідсоткове мито на товари країни, яка купує російську нафту, по суті змушує країну або майже повністю відмовитись від торгівлі з Америкою, або відмовитись від російської нафти. Я дуже здивуюся, якщо вибір буде зроблений на користь Росії", - сказав він у інтерв’ю LIGA.net.
За його словами, очікується, що в такому вигляді ця санкція може досить швидко знизити можливість РФ заробляти на експорті нафти.
"Це $12-13 млрд щомісяця. Відповідно, якщо на початку вересня буде прийнята така норма і вона відразу запрацює, то Росія може до кінця року втратити, наприклад, $30 млрд", - пояснив Власюк.
Він стверджує, що російська нафта - це близько 12% світового ринку. Уповноважений додав:
"Якщо ця вся нафта зникає з ринку, у одному зі сценаріїв може бути, що ціна на нафту підросте. Як при цьому відреагують в ОПЕК - тут багато що можна означати".
Санкції Трампа проти РФ
Раніше постпред США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Трамп, як і раніше, зберігає важелі тиску для досягнення дипломатичного вирішення війни в Україні. За його словами, вже наступного тижня почнуть діяти жорсткі санкції США проти Росії та країн, які ведуть із нею бізнес, якщо кремлівський диктатор Путін не погодиться на припинення вогню.