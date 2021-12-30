Більшість українців хотіли б вкластися в тисячу гривень.

Цього року українці почали економити на новорічних подарунках.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Як йдеться в сюжеті, більшість українців хотіли б вкластися в тисячу гривень. Багато хто готовий витратити цю суму на смакоту.

Крім того, українці готові витратити гроші на іграшки. Так на iграшки, дитячі товари та косметику готові витратити гроші 32% відсотка опитаних.

26% опитаних українців готові купити одяг. Витратити гроші на сувеніри готові 23% опитаних українців.

Багато українців також зізналися, що часто роблять спонтанні покупки перед Новим роком.

Скільки витратять депутати:

29 грудня 2021 року народні обранці розповіли про плани на Новий рік і Різдво, а також про те, яку суму не готові витратити на святкування.

Прогноз на новорічний стіл:

Прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" повідомила про те, що вартість новорічного столу-2022 для української сім'ї з 4 осіб підвищиться в порівнянні з минулим роком на 8,1% і складе 1844,74 грн.

За словами експертів, за місяць до новорічних і різдвяних свят приготувати 3 кілограми олів'є на сім'ю коштувало українцям 209,9 грн, тоді як станом на 1 грудня 2020 року коштувало 173,5 грн.

Згідно з дослідженням асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" новорічний стіл-2022 для сім'ї з 3-4 осіб обійдеться в середньому в 1160 гривень, що на 14% дорожче, ніж минулого року.