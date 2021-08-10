Державна служба зайнятості зафіксувала зниження кількості одержувачів допомоги з безробіття.

В Україні зменшується кількість безробітних, які отримують допомогу, однак це відбувається не шляхом зменшення рівня безробіття.

Таку думку в Facebook висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

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"Міфічне зниження безробіття. За даними Мінекономіки, Державна служба зайнятості зафіксувала зниження кількості одержувачів допомоги з безробіття за рік на 36% - до 273 тис.осіб", - зазначив експерт.

За його словами, в Міністерстві представили це як показник пожвавлення економіки.

"На перший погляд, так і є. Якщо менше одержувачів допомоги з безробіття, то це свідчить про збільшення зайнятості. Але чому тоді Мінекономіки так і не скаже:"зросла зайнятість"? А тому, що вона не зросла. Не відбулося жодного зменшення безробіття. Тому влада використала елегантне формулювання "пожвавлення". Кількість одержувачів допомоги скоротилася не через сплеск української економіки, а тому, що допомога з безробіття у нас обмежена за часом виплат",- зазначив Уманський

За словами експерта, у 2020 році багато українців звернулися за допомогою держави. Минув рік, і граничні терміни отримання грошей для більшості одержувачів минули.

"Тепер стає ясно, що люди швидше не знайшли довгоочікувану роботу, а втратили право отримувати допомогу від держави в складний для себе і країни період. Уряд часто говорить про створення нових робочих місць, але це крапля в морі катастрофічного безробіття", - заявив експерт.

Мінімальна зарплата в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Ситуація із зарплатами в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Кабінет міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.

У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.

Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.

28 жовтня 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.

За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.

Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше - 1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Олена Коваленко