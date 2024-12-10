Серед послуг, доступних онлайн, будуть оформлення грошової допомоги пораненим та призначення пенсії по інвалідності.

Уряд запускає експериментальний проект, що дозволить через портал "Дія" оформити низку послуг та пільг для військовослужбовців.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. "Рішення, яке ухвалюємо сьогодні — цифровізація послуг для діючих та колишніх військовослужбовців та їхніх рідних", - сказав він.

Зокрема, через портал "Дія" можна буде оформити:

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- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

- грошову допомогу пораненим;

- призначення пенсії по інвалідності;

- забезпечення засобами реабілітації;

- житлово-комунальні пільги;

- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", - додав Шмигаль.

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У застосунку "Дія" тепер можна побачити мапу банківських відділень, що працюють під час відключень світла. За потреби мапу можна завантажити на свій ґаджет, щоб користуватись офлайн.

В грудні українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 гривень на купівлю книжок українською мовою через "Дію". Гроші можна буде витратити на паперові та електронні книги, а також на аудіокниги.

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