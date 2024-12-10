    Через "Дію" військові зможуть оформити низку послуг / колаж УНІАН

    Уряд запускає експериментальний проект, що дозволить через портал "Дія" оформити низку послуг та пільг для військовослужбовців.

    Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. "Рішення, яке ухвалюємо сьогодні — цифровізація послуг для діючих та колишніх військовослужбовців та їхніх рідних", - сказав він.

    Зокрема, через портал "Дія" можна буде оформити:

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    -  статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

    -  грошову допомогу пораненим;

    -  призначення пенсії по інвалідності;

    -  забезпечення засобами реабілітації;

    -  житлово-комунальні пільги;

    -  послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

    "Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", - додав Шмигаль.

    Нові послуги в "Дії" – останні новини

    У застосунку "Дія" тепер можна побачити мапу банківських відділень, що працюють під час відключень світла. За потреби мапу можна завантажити на свій ґаджет, щоб користуватись офлайн.

    В грудні українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 гривень на купівлю книжок українською мовою через "Дію". Гроші можна буде витратити на паперові та електронні книги, а також на аудіокниги.

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