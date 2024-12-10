Уряд запускає експериментальний проект, що дозволить через портал "Дія" оформити низку послуг та пільг для військовослужбовців.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. "Рішення, яке ухвалюємо сьогодні — цифровізація послуг для діючих та колишніх військовослужбовців та їхніх рідних", - сказав він.
Зокрема, через портал "Дія" можна буде оформити:
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", - додав Шмигаль.
Нові послуги в "Дії" – останні новини
У застосунку "Дія" тепер можна побачити мапу банківських відділень, що працюють під час відключень світла. За потреби мапу можна завантажити на свій ґаджет, щоб користуватись офлайн.
В грудні українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 гривень на купівлю книжок українською мовою через "Дію". Гроші можна буде витратити на паперові та електронні книги, а також на аудіокниги.