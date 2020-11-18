Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Сова заявив, що різке підвищення акцизу може призвести до появи на ринку контрафактної продукції.

З одного боку Україна має максимально обмежувати вживання шкідливих товарів, але з іншого боку держава не має права допустити збільшення на алкогольному і тютюновому ринках нелегальної продукції.

Про це в коментарі сайту "Рубрика" заявив народний депутат від партії "Слуга народу", голова підкомітету Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Олександр Сова.

"Як народний депутат я підтримую ініціативи, спрямовані на поповнення державного бюджету, але виступаю за збалансований підхід до оподаткування шкідливих товарів. Ми маємо максимально обмежувати їх вживання, але при цьому не допустити появи на ринку контрафактної продукції", – впевнений Олександр Сова.

Також народний депутат нагадав, що є категорії шкідливих товарів, на які протягом останніх двох років не підвищувалися акцизи.

У той же час на тютюнові вироби ще в 2017 р. було встановлено 7-річний план поступового підвищення акцизів – на 20% щороку.

Також законом №466 в Україні з 1 січня 2021 р. планують різко – відразу в 4,2 рази – підвищити акцизи на тютюнові вироби для електричного нагрівання (т.зв. ТВЕНи).

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства запропонували відмовитися від різкого підвищення акцизів на ТВЕНи на користь більш поступового підходу.

На думку фахівців Міністерства, поступове підвищення акцизів "пропонує більш стабільну модель оподаткування, більш поступовий перехідний період для адаптації учасників тютюнового ринку, що дозволить мінімізувати ризики зростання нелегальної торгівлі тютюновими виробами, в тому числі й контрабанди таких виробів в Україну з сусідніх країн".

Також про необхідність більш поступового підходу у підвищенні акцизів на ТВЕНи заявили і в Інституті економіки і прогнозування Національної академії наук України. За підрахунками Інституту, більш поступовий підхід у підвищенні акцизів на ТВЕНи забезпечить на 18,7 млрд. грн. більше доходів держбюджету, ніж різке одномоментне підвищення.

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Автор: УНІАН