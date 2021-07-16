Рада ухвалила закон, спрямований на прозору реалізацію майна в іпотеці та виконавчому провадженні.

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект, спрямований на прозору реалізацію майна в іпотеці виконавчому провадженні.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні" (№3360-1) проголосували 295 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, його метою є створення законодавчих передумов "для посилення прозорості системи реалізації арештованого майна з додержанням принципу нотаріального підтвердження фактів для надання їм юридичної достовірності, підвищення ефективності виконання судових рішень, вдосконалення нормативного регулювання, а також усунення протиріч між чинними актами в частині реалізації активів у межах процедури виконавчого провадження".

Серед іншого, він пропонує виключити процедуру реалізації за фіксованою ціною, забезпечити проведення електронних аукціонів з продажу майна з можливістю зниження початкової ціни, ввести процедури, які забезпечать прозору реалізацію активів, і вдосконалити процедури реалізації предмета іпотеки з дотриманням принципу нотаріального підтвердження фактів для надання їм юридичної достовірності.

Крім того, законопроект визначає порядок проведення електронних аукціонів Кабінетом міністрів за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів).

Іпотека під обіцяні 7%

27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні" (№3360-1) на початку лютого 2021 року.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

1 березня перші два українці скористалися державною програмою"доступна іпотека під 7%".

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Автор: Богдан Слуцький