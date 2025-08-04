Попит на предмети розкоші у США виглядає нестабільним через мита Трампа.

Різке скорочення витрат туристів на предмети розкоші в Японії та Європі негативно впливає на продажі в галузі. Це посилює проблеми для сектору, який бореться із закінченням багаторічного буму та наслідками мит США.

Як пише Financial Times, продажі гіганта предметів розкоші Бернара Арно LVMH, а також Prada та Moncler, у другому кварталі постраждали від зниження витрат американських туристів у Європі та китайських туристів у Японії.

"Минулого року спад продажів предметів розкоші був підсилений весняним сплеском попиту в Японії після того, як китайські споживачі стікалися до країни, щоб придбати дизайнерські сумки та взуття, скориставшись слабкістю єни, яка впала до найнижчого рівня за понад 30 років", - пише видання.

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Тим часом американські туристи вільно витрачали гроші в європейських бутиках, оскільки сильний долар зміцнював їхню купівельну спроможність за кордоном. Але цього року ці "попутні вітри" зникли, оскільки єна відновлюється, а долар падає у ціні, фактично позбавляючи галузь захисної подушки, яка бореться зі зниженим попитом у США та Китаї.

Фінансовий директор LVMH Сесіль Кабаніс назвала зміни у витратах туристів основною причиною зниження продажів у ключовому підрозділі компанії – моди та виробів зі шкіри – на 9% у другому кварталі.

За її словами, витрати американських туристів "дуже різко зменшилися". Кабаніс додала, що зростання витрат серед місцевого населення в Азії було недостатнім, аби компенсувати падіння, яке LVMH зазнала в Японії.

Падіння попиту

У своєму звіті про прибутки минулого місяця італійський бренд верхнього одягу Moncler пояснив 2%-е зниження органічних продажів нижчими витратами американців у Європі та китайських покупців у Японії.

У Prada, де туристи забезпечують 30% продажів у світі, керівництво також пояснило 2%-е падіння продажів за перше півріччя тими ж факторами.

Зазначається, що долар США впав більш ніж на 10% відносно євро у першій половині 2025 року, оскільки побоювання щодо інфляції, пов'язані з митами президента США Дональда Трампа, призвели до розпродажу американських активів.

"Це зменшило стимул для американських мандрівників втілювати свої фантазії про "Емілі в Парижі", витрачаючи гроші в розкішних бутиках континенту", - пише видання.

Витрати туристів уповільнюються, тоді як перспективи витрат місцевих мешканців на люкс у двох найважливіших ринках залишаються невизначеними. А попит у США, найбільшому за обсягом продажів ринку предметів розкоші, виглядає нестабільним, оскільки мита Трампа можуть спричинити чергову хвилю зростання цін на товари, вироблених за кордоном.

Інвестиційна компанія Bernstein прогнозує 2%-е падіння світових доходів від продажу предметів розкоші у 2025 році, скасувавши свій попередній прогноз щодо 5%-ого зростання через підвищену ймовірність глобальної рецесії.

"Це непряме свідчення того, що забагато брендів класу люкс нав'язували надмірне підвищення цін, і що їм потрібно виконати певну роботу, щоб знову зацікавити споживачів, особливо середній клас", - цитує FT аналітика Bernstein Луку Солка.

Проблеми міжнародних брендів – інші новини

Німецька автомобільна галузь зіштовхнулась з кризою через системні проблеми: втрату інноваційності, дороговизну виробництва та нездатність конкурувати з електромобілями з інших ринків.

У липні Китай запровадив мита на європейський бренді до 34,9%, водночас звільнивши від мит основних виробників французького коньяку. Великі виробники бренді – Remy Cointreau, Pernod Ricard та Hennessy (що належить LVMH) – будуть звільнені від них, оскільки зобов’язалися експортувати свою продукцію за ціною, вищою за встановлений мінімум.

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