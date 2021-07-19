Сума, отримана при автоматичному оцінюванні житла не може бути зменшена оцінювачем більш, ніж на 20%.

В Україні податки на житло, які необхідно сплатити при оформленні квартири, можуть коливатися від декількох десятків до сотень тисяч гривень.

Про це йдеться в матеріалі НВ.

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Яку суму потрібно заплатити при покупці житла:

держмито - 1% від вартості житла в гривні, яка зазначена в договорі. Цю суму платять і продавець, і покупець;

пенсійний збір - 1% від суми угоди. Цю суму платить продавець;

послуги нотаріуса при оформленні житла - 3-5 тис. грн.

витяги з реєстрів - 1-2 тис.грн. Цю суму платить покупець.

Додаткові витрати:

якщо власник володіє своїм об'єктом нерухомості менш як три роки, тоді до 2% потрібно додати ще 5% від вартості житла;

також додається 1,5% військового збору;

загальний розмір податку в цьому випадку складе 8,5% від зазначеної в договорі вартості квартири.

Коли потрібно заплатити податки:

Всі податки мають бути сплачені за день до підписання договору купівлі-продажу житла. Квитанції на сплату податків видає нотаріус, який буде оформляти угоду.

Оцінка нерухомості:

Перед угодою потрібно буде провести оцінку об'єкта. Зазвичай цю процедуру робить покупець. Для цього необхідно ввести всі параметри квартири в систему Фонду держмайна. Після введення всіх параметрів, система автоматично видасть вартість житла.

Якщо власник житла не згоден із зазначеною ціною, він може замовити послуги оцінювача. Як правило, оцінювач бере за свою роботу від 3-4 тис. грн.

Оцінювач може знизити оціночну вартість квартири, щоб зменшити суму податків. Однак, згідно із законодавством, сума, отримана при автоматичному оцінюванні житла не може бути зменшена оцінювачем більш ніж на 20%.

У договорі прописується сума що дорівнює оціночній.

Вплив податків на вартість житла

У Міністерстві фінансів зазначають, що податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка формується в більшості випадків за рахунок попиту на ринку.

Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Верховна Рада схвалила цей законопроект у першому читанні.

8 липня 2021 року президент Конфедерації Будівельників України Лев Парцхаладзе заявив про те, що після прийняття скандального "ресурного" законопроекту (№5600), яким передбачається скасування пільги з ПДВ на операції з продажу житла на вторинному ринку, ціни на квартири зростуть у два рази.

На початку липня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". При прийнятті законопроекту забудовники можуть підвищити ціни на житло на 20%.

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Автор: Олена Коваленко