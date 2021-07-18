За словами експерта, подорожчання квартир на первинному ринку потягне за собою і вторинний ринок.

Верховна Рада на початку липня прийняла за основу законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". При прийнятті законопроекту забудовники можуть підвищити ціни на житло на 20%.

Такий прогноз дав президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта, передає 24 канал.

"Якщо припустити, що запропоновані зміни запрацюють, то велика ймовірність, що до цього моменту забудовники будуть змушені підвищити ціни на 20% + зростаючі витрати у собівартості будівництва", – пояснив Піта.

За його словами, подорожчання квартир на первинному ринку потягне за собою і вторинний ринок.

"Вартість об'єктів на вторинному ринку може збільшитися в залежності від самого об'єкта, як мінімум, на 10 – 15%", - підкреслив експерт.

Вплив податків на вартість житла

У Міністерстві фінансів зазначають, що податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка формується в більшості випадків за рахунок попиту на ринку.

Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Верховна Рада схвалила цей законопроект у першому читанні.

8 липня 2021 року президент Конфедерації Будівельників України Лев Парцхаладзе заявив про те, що після прийняття скандального "ресурного" законопроекту (№5600), яким передбачається скасування пільги з ПДВ на операції з продажу житла на вторинному ринку, ціни на квартири виростуть у два рази.

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Автор: Денис Прядко