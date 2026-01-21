Блекаути боляче б'ють по бізнесу: українців попереджають про зростання цін в магазинах

В цілому бізнес зміг адаптуватися, проте покупці змушені будуть платити більше.

Головним наслідком відключень електроенергії через обстріли російських окупантів стало зростання собівартості продукції для українських підприємців. Про це свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

Так, 61% представників бізнесу кажуть про здорожчання собівартості своєї продукції. Серед інших наслідків відключень вказують зміни графіків роботи (58%), падіння обсягів виробництва (50%) і вимушені простої (48%).

Більшість респондентів оцінюють здорожчання власної продукції на рівні 10-30%. Лише частині компаній вдалося втримати додаткові витрати в межах 2-5%.

Тривалі відключення не позначилися на роботі тільки кожного п’ятого бізнесу. Водночас більшості компаній вдалося адаптувалися завдяки автономності. У менш ніж 10% респондентів перебої з електропостачанням призвели до зриву контрактів.

Власними альтернативними джерелами енергії або генерацією забезпечені 90% опитаних бізнесів. При цьому про повну енергонезалежність кажуть 23% компаній.

Для покращення своєї роботи бізнес хотів би побачити від держави кроки із запровадження компенсацій витрат на резервні джерела живлення, доступного кредитування, а також чітких графіків відключень.

Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності скасувати пільги щодо сплати ПДВ для українських ФОПів. Голова Фонду Крісталіна Георгієва заявляє, що це потрібно передусім самим українцям задля формування більш сприятливого бізнес-середовища.

Одна з головних проблем для українського бізнесу - дефіцит кадрів. Державі бракує до 8,7 мільйона працівників, що становить близько 30% від числа робочих місць. При цьому системи освіти та охорони здоров’я, а також будівельна галузь потерпають ще сильніше.

