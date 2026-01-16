'Це потрібно вам': МВФ не відступає від вимоги запровадити ПДВ для ФОПів, - Reuters

Для затвердження нової програми МВФ вимагатиме поки лише внесення законопроєкту до парламенту.

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що протягом найближчих тижнів планує звернутися до виконавчої ради Фонду з проханням схвалити нову програму кредитування для України обсягом 8,1 млрд доларів. Вона підкреслила критичну важливість безперервної фінансової підтримки України, яка зазнала значних втрат через війну.

У коментарі Reuters після зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями Георгієва зазначила, що з листопада 2025 року, коли досягнули попередньої домовленості щодо програми, в Україні відбулися суттєві зміни. Водночас, за її словами, базові вимоги програми залишаються незмінними.

Вона повідомила, що поінформувала українську владу про необхідність скасувати пільги щодо сплати ПДВ – рішення, яке стикається з внутрішнім опором

"Щодо пільг з ПДВ, ми чітко дали зрозуміти: це має відбутися. Ми не можемо дозволити, щоб українська економіка залишалася в підвішеному стані між ринковою та неринковою моделями", – наголосила Георгієва.

Водночас вона уточнила, що для затвердження нової програми МВФ вимагатиме не ухвалення цього рішення, а лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту. Георгієва також зазначила, що пояснила українським чиновникам обов’язковість цієї вимоги.

"Я висловилася однозначно: до цього не можна торкатися. Це потрібно вам самим – для вступу до ЄС, для залучення приватного сектору і для формування більш сприятливого бізнес-середовища", - сказала директорка-розпорядниця.

За словами Георгієвої, МВФ оцінюватиме, які заходи можна впровадити швидко, а які потребують більш тонкого "калібрування". Зокрема, щодо скасування пільг з ПДВ Фонд обговорює можливість надати Україні до року, аби заручитися парламентською підтримкою для ухвалення цього суперечливого рішення.

Запровадження ПДВ для ФОП – головні новини

У листопаді 2025 року Україна та МВФ на рівні персоналу досягли домовленості про нову програму підтримки, яка розрахована на чотири роки. Однієї з умов нової угоди має стати скасування пільг для ФОПів щодо сплати ПДВ.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зміни у спрощеній системі оподаткування для ФОПів щодо сплати ПДВ при перевищенні певного ліміту будуть. Їх запровадження очікується у 2027 році.

У грудні Мінфін опублікував законопроєкт про введення податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 2027 року. Ним запропоновано встановити з 1 січня 2027 року обов’язок реєстрації ФОП як платника податку на додану вартість у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів чи послуг протягом року перевищує 1 мільйон гривень.

