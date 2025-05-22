Він вважає, що Україна має унікальний досвід, який може стати ключем до вступу в майбутні міжнародні безпекові союзи.

Україна має розглядати експорт українських оборонних технологій як джерело ресурсів для виживанням, а також як інструмент для розвитку та міжнародної інтеграції. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив екс-головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний під час форуму про експорт озброєння та військової техніки "Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі".

"Обговорюючи можливості експорту, потрібно дивитися на експорт як, перш за все, джерело ресурсу для виживання і можливого розвитку. Я особисто сприймаю це так. Друге - я все ж таки рекомендував подивитися ще на експорт як можливість використання його як джерело інноваційності у проектуванні і застосуванні оборонних технологій", - сказав Залужний.

Він також вважає, що Україна має унікальний досвід, який може стати ключем до вступу в майбутні міжнародні безпекові союзи.

"На мою особисту думку, вже з погляду посла держави Україна у державі Великої Британії. Я хочу сказати, що ми можемо використовувати експорт як основну тактику забезпечення входження України у майбутні альянси та союзи через перш за все інтеграцію нашого досвіду. Мені здається це величезний шанс. Входження у безпековий союз через експорт саме наших технологій і нашого досвіду", - додав посол України в Лондоні.

Втім, Залужний також відмітив, що перед тим як вийти на кінцевий експорт зброї та технологій, щоб він був повноцінний і якісний необхідно допомогти у координації між державними інституціями, громадськості та приватним бізнесом, для того щоб забезпечити рівень технологізації на державному рівні. Він додав:

"Лише після цього ми можемо пропонувати ці технології у повному спектрі, як експорт безпеки як такої, що дозволить Україні стати частиною якогось альянсу".

Експорт зброї - що відомо

Як писав УНІАН, у 2025 році в Україні може запрацювати експорт для українських оборонних підприємств. Загалом існує три варіанти розвитку подій. Водночас, за інформацією Forbes, поки в різних країнах світу Україна не почала активну "маркетингову політику", держава не матиме жодного розуміння про те, чи потрібно взагалі комусь українське озброєння.

22 травня керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила, що Україна має використати можливість експорту зброї як інструмент геополітики й вибудовувати стратегічні партнерства з дружніми державами.

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