Зараз розглядають два варіанти того, як можна налагодити виробництво чипів.

14 січня у Кабінеті Міністрів затвердили стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року, яку раніше презентували фахівці Мінцифри. Один із напрямів - створення виробництва чипів. Про це повідомляє Forbes.

"‎В Україні з’явилося два ринки для чипів: військово-промисловий комплекс і точне землеробство"‎, - цитує агенція слова засновника компанії "‎Квазар‑Мікро"‎ Євгена Уткіна.

У Мінцифри планують запустити виробництво чипів розміром 180, 130 та 110 нм. Це далеко не найбільш передові розробки. Наприклад, американська компанія Intel та тайванська TSMC працюють над технологіями 1,8 нм та 4 нм відповідно. Передбачається, що такі чипи довозлять Україні закрити потреби в оборонному, аграрному та автомобільному секторах.

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Зараз розглядають два варіанти того, як можна налагодити виробництво. Перший передбачає залучення компанії-ліцензіара, яка буде здійснювати контроль над будівництвом підприємства. У цьому випадку держава може отримати контрольний пакет акцій фабрики. За словами фахівців, вузьким місцем може стати постачання закордонного обладнання.

"‎На певне високотехнологічне обладнання черга становить 12-18 місяців"‎, - цитує Forbes слова Олександра Груданова, який є одним з учасників робочої групи при Мінцифри.

Другий варіант того, як можна налагодити виробництво, - залучення партнера через державний тендер. У цьому випадку держава може отримати міноритарну частку, яка дозволить квотувати замовлення на виробництво.

Серед потенційних партнерів називають австрійську AMS, французьку CMP, німецькі IHP і X-FAB, французько-італійську STMicro, ізраїльську TowerSemiconductors, а також материнську компанію китайського виробника чипів SMIC – LFoundry.

За словами Євгена Уткіна, будівництво фабрики в Україні обійдеться у 5 млрд доларів. У той же час Груданов називає іншу цифру:

"Опорна цифра під час будівництва фабрики за моделлю ліцензування – до $1 млрд".

За його словами, з моменту укладення договору до вводу фабрики в експлуатацію може минути кілька років, а повної виробничої потужності варто очікувати на кінець третього року.

Виробництво чипів: як із цим справляється РФ

Влітку 2024-го повідомлялось, що Росія хоче запустити серійне виробництво чипів. За наявними даними, у Кремлі доручили до 2028 року налагодити в РФ серійне виробництво мікросхем із топологією 65 нм.

Цю технологію винайшли ще у 2005 році. Вона дозволяє виробляти чипи для банківських та сім-карт, а також для широкої номенклатури контролерів.

А ще раніше, у березні, стало відомо, що у Росії створили комп'ютер для дронів з машинним зором. Для нього були використані закордонні елементи, зокрема китайський процесор Allwinner H616.

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