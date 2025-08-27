В майбутньому підприємство зможе виготовляти приблизно 350 тисяч снарядів на рік.

Німецька Rheinmetall відкриває найбільший у Європі завод із виробництва боєприпасів, оскільки Берлін готується розширити свої військові можливості. Відкриття підприємства відбувається на тлі активізації дискусій про гарантії безпеки для України. Про це повідомляє Bloomberg.

Rheinmetall розпочав будівництво на початку 2024 року. Відкриття планувалося на пізню весну або раннє літо цього року, але терміни здвинули.

Очікуються, що завод матиме потужність до 350 тисяч снарядів на рік після виходу на повну потужність з 2027 року. Підприємство складається з двох будівель: одна буде виробляти 155-мм артилерійські снаряди, а інша завантажувати та пакувати продукцію.

Загальний обсяг інвестицій в проєкт оцінюють у 500 млн євро. На підприємстві буде створено понад 500 робочих місць. З 2026 року на заводі планують розпочати виробництво реактивної артилерії.

Інфраструктура компанії з виробництва 155-мм боєприпасів охоплює кілька європейських країн. Наприклад, Rheinmetall має заводи в Іспанії та Угорщині. Відомо, що компанія хоче відкрити завод з виробництва боєприпасів у Болгарії.

В Україні, де концерн вже має центр з ремонту танків, також планується завод із виробництва боєприпасів. Водночас у Rheinmetall повідомляють, що проєкт затримується через бюрократію. Відомо також, що для реалізації планів потрібне додаткове фінансування.

Нещодавно в Україні спростили виробництво боєприпасів. В уряді усунули адміністративні бар'єри для виробників, що повинно дозволити підприємствам, які обладнають необхідними технологіями та компетенцією, оперативно розгорнути виробництво.

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що вітчизняний військово-промисловий комплекс здатен виробляти суттєво більше зброї, ніж випускають зараз.

