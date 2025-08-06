Якщо західні країни скорочували торгівлю з Москвою, то Індія нарощувала.

У лютому 2022 року Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, але США і Європейський союз, як і раніше, імпортують російські енергоносії та сировинні товари. Суми оцінюються у мільярди євро, пише Reuters.

Імпорт Європи з Росії

З початку війни торгівля між ЄС і Росією різко скоротилася через санкції та обмеження на імпорт деяких товарів. Згідно з останніми даними Євростату, імпорт з Росії скоротився на 86% з першого кварталу 2022 року по перший квартал цього року.

Імпорт товарів з Росії в першому кварталі 2025 року склав 8,74 млрд євро або 10,11 млрд доларів, порівняно з 30,58 млрд євро чотири роки тому. Із січня 2022 року ЄС імпортував російських товарів на суму 297 млрд євро.

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Водночас Блок продовжує закуповувати в Москви нафту, нікель, газ, добрива, залізо і сталь.

Чотири роки тому Росія була найбільшим постачальником нафтопродуктів до ЄС, але заборона Блоку на морський імпорт російської сирої нафти скоротила її частку з 28,74% у 2021 році до 2,01% у 2025 році. Імпорт нафти скоротився з 14,06 млрд євро чотири роки тому до 1,48 млрд євро в першому кварталі 2025 року.

Водночас частка Росії в імпорті природного газу впала до 17% у першому кварталі 2025 року з 48% у першому кварталі 2021 року.

Крім того, російська частка в імпорті чорного металу з країн, що не входять до ЄС, впала до 7,71% з 18,28%.

Що стосується добрив, то станом на перший квартал 2025 року Росія залишалася найбільшим експортером до Євросоюзу. Її частка за останні чотири роки знизилася з 28,15% до 25,62%.

Імпорт Індії з Росії

На відміну від Європи, імпорт Індії з Москви зріс з 8,25 млрд доларів у 2021 році до 65,7 млрд доларів у 2024 році. Основним фактором зростання стала нафта. Обсяг торгівлі "чорним золотом" збільшився з 2,31 млрд доларів у 2021 році до 52,2 млрд доларів у 2024 році.

Водночас імпорт вугілля і вугільних продуктів із Росії зріс із 1,12 млрд доларів 2021 року до 3,5 млрд доларів.

Також зріс імпорт добрив з Росії з 483 млн доларів у 2021 році до 1,67 млрд доларів у 2024 році.

Імпорт США з Росії

Імпорт США з Росії впав до 2,50 млрд доларів у першій половині 2025 року з 14,14 млрд доларів чотири роки тому. З січня 2022 року США імпортували російських товарів на суму 24,51 млрд доларів.

Минулого року Вашингтон імпортував російських добрив на суму близько 1,27 млрд доларів, що трохи більше, ніж у 2021 році (1,14 млрд доларів).

Також у 2024 році закупили в Москви збагачений уран і плутоній на суму близько 624 млн доларів, що трохи нижче за показник 2021 року (646 млн доларів). За цей самий період Росія експортувала до США паладій на суму близько 878 млн доларів, що нижче за показник 2021 року (1,59 млрд доларів).

Погрози Трампа на адресу Індії - головні новини

Президент США Дональд Трамп зажадав від Індії припинити закупівлі російської нафти, погрожуючи значним підвищенням мит для індійського експорту. Раніше він ввів 25% мито на товари з Індії.

Зі свого боку Індія заявила, що не припинятиме імпорт російської нафти, оскільки західні країни самі продовжують торгувати з Москвою.

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