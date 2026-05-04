Українці з тимчасовим захистом у Польщі можуть отримати посвідку на проживання

В офіційній заяві зазначено, що після її отримання легальне перебування іноземця буде змінено на дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Громадяни України з номером PESEL UKR тепер можуть подати заявку на отримання трирічної посвідки на проживання. Про це повідомило Управління у справах іноземців, пише RMF24.

Посвідки на проживання CUKR можуть отримати громадяни України та члени їхніх сімей.

Згідно з положеннями Управління, умови, які кандидати повинні виконати, такі:

легально перебувати в Польщі у зв'язку з використанням тимчасового захисту;

мати статус громадянина України станом на 4 червня 2025 року;

мати наявність статусу UKR на день подання заяви на отримання карти перебування CUKR;

мати наявність статусу громадянина України безперервно протягом щонайменше 365 днів.

Як подати заявку

Заяву на отримання карти перебування можна подати лише в електронному вигляді через портал Модуля управління справами. Іноземець отримає запит до воєводського управління на отримання заповненої карти перебування.

Гербовий збір за подання заяви становить 340 злотих. Плата за видачу карти перебування становить 100 злотих.

Що дасть посвідка на проживання

Управління у справах іноземців запевняє, що можливість отримання посвідки на проживання для осіб, які користуються тимчасовим захистом, з позначкою "раніше мав тимчасовий захист", приносить низку переваг.

"Після отримання карти перебування CUKR поточне легальне перебування іноземця буде перетворено на дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки. Це забезпечить повний доступ до ринку праці – без необхідності додаткового дозволу на роботу – та можливість вести бізнес у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі", – йдеться у заяві.

Також зазначається, що власники карти перебування CUKR зможуть користуватися всіма перевагами, що надаються іноземцям з дозволом на тимчасове проживання в Польщі. Разом з дійсним проїзним документом карта дасть їм право подорожувати Шенгенською зоною до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Тривалість перебування в Польщі на підставі карти перебування CUKR також буде враховуватися до терміну, необхідного для отримання дозволу на довгострокове перебування в ЄС.

Окрім того, після отримання карти перебування CUKR громадянин втратить статус UKR та право на пов’язані з ним пільги, включаючи можливість безплатного проживання та харчування в центрах колективного розміщення.

Перебування українців в ЄС

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз може відмовитися від затвердженого у 2025 році плану не продовжувати тимчасовий захист для українців після березня 2027 року. Натомість в ЄС почали обговорювати, як його можна реформувати. Зокрема, розглядається варіант звуження групи осіб, які будуть підпадати під захист залежно від їхнього стосунку до мобілізації, а також регіону України, з якого вони прибули.

Примітно, що в червні 2025 року в Брюсселі оголосили про те, що тимчасовий захист для українців у ЄС уже не продовжуватимуть. Натомість їм пропонується переходити на національні дозволи на проживання на основі їхньої роботи, навчання тощо.

