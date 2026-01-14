Вперше за 5 років: торгівля між РФ і Китаєм скоротилася після рекордних рівнів

Спад відбувся на тлі падіння попиту на китайські автомобілі в РФ та падіння імпорту Китаєм російської сирої нафти.

Торгівля Китаю з Росією у 2025 році знизилася з рекордного рівня 2024 року та впала вперше за п'ять років.

Як пише Reuters, загальний обсяг торгівлі склав 1,63 трильйона юанів (234 мільярди доларів), а спад відбувся на тлі падіння попиту на китайські автомобілі в Росії та падіння вартості імпорту Китаєм російської сирої нафти.

"Китай кинув Росії важливе економічне рятівне коло після того, як вона потрапила під санкції після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, купуючи російську нафту, вугілля та газ і продаючи товари від автомобілів до електроніки своєму північному сусіду", - ідеться у матеріалі.

Дані Головного митного управління Китаю показали, що двостороння торгівля в юанях у 2025 році скоротилася на 6,5% з рекордних 1,74 мільярда юанів у 2024 році. Цей спад завершив чотири роки зростання поспіль. Останній спад стався у 2020 році, коли на торгівлю вплинули перебої, пов'язані з COVID-19.

Зазначається, що китайський експорт до Росії минулого року скоротився на 9,9%, тоді як імпорт з Росії знизився на 3,4%.

Вартість імпорту сирої нафти з Росії до Китаю за перші 11 місяців 2025 року впала на 19,6% до 328,5 мільярда юанів, порівняно з аналогічним періодом 2024 року на тлі падіння цін на нафту, свідчать розрахунки Reuters.

Тим часом, за даними Китайської асоціації легкових автомобілів, експорт авто з Китаю до Росії в натуральному вираженні впав на 46% у річному обчисленні у січні-листопаді, оскільки Москва підвищила мито на китайські автомобілі, які заполонили її ринок.

"Росія прагне зупинити уповільнення двосторонньої торгівлі. У вересні, коли Володимир Путін відвідав Пекін, дві країни підписали понад 20 угод про співпрацю в галузі енергетики, аерокосмічної галузі, штучного інтелекту та сільського господарства", - пише Reuters.

Співпраця Китаю і РФ - останні новини

Видання Bloomberg писало, що експорт СПГ з Росії до Китаю в листопаді 2025 року досяг рекордного рівня. Покупці не зважали на ризик західних санкцій, аби отримати дешеве "блакитне паливо".

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що дані від деяких суб’єктів космічної розвідки з Китаю були використані Росією з метою завдання ударів по українських енергетичних об’єктах.

