Максимальне значення Nikkei 225 на початку торгів 8 лютого — 29 397,57 пункту.

Головний біржовий індекс Токійської біржі, що відображає динаміку котирувань акцій 225 провідних компаній Японії, - Nikkei 225 - досяг найвищого рівня з серпня 1990 року.

Він піднявся до позначки 29 351,54 пункту (+2%). Це випливає з даних сайту біржа.

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Максимальне значення Nikkei 225 на початку торгів 8 лютого - 29 397,57 пункту.

Попередній максимум ключового японського біржового індексу з 1990 року був зафіксований 7 січня, коли на тлі протестів в Капітолії США він піднявся до 27 553,04 пункту. Нинішнє зростання експерти пов'язують з надіями інвесторів на швидке прийняття в США додаткових економічних заходів.

Біржовий індекс TOPIX, який розраховується як середньозважена капіталізація 538 японських компаній, виріс на 1,5%, до 1919,35 пункту.

У середині січня новий президент США Джо Байден підготував план зі стимулювання економіки на $1,9 трлн. У ньому містяться заходи з підтримки громадян і бізнесу. Крім того, Байден обіцяв посилити боротьбу з наслідками пандемії.

Індекс Nasdaq і нові стандарти

2 грудня 2020 року біржа Nasdaq звернулася до комісії з цінних паперів США з проханням дозволити їй ввести нові стандарти відносно компаній, які торгуються на біржі.

За новими правилами, які пропонує ввести Nasdaq, ради директорів більшості компаній повинні включати директора-жінку, представника ЛГБТ-спільноти та одну людину, «недопредставленої меншини».

Станом на 7 грудня 2020 року біржовий індекс Nasdaq оновив історичний максимум.

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Автор: Олена Коваленко