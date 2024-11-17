У зоні ризику в першу чергу бізнес у селах та селищах, де немає стабільного інтернету.

Окрім підвищення податків бізнесу загрожує інша біда. Значна частина підприємців будуть змушені припинити роботу, починаючи з 1 січня, якщо Кабмін терміново не внесе зміни до власної постанови дворічної давнини. Про це попереджає народна депутатка, членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Вона зазначила, що постанова Кабміну від 29 липня 2022 року №894 зобов’язує усіх підприємців (крім спрощенців І групи, виїзної торгівлі та тих, хто торгує в районі проведення воєнних (бойових) дій) забезпечити можливість безготівкових розрахунків з клієнтами, починаючи з 1 січня 2025 року.

"Податкова не забуває нагадувати про суворе дотримання цих вимог. От тільки без інтернету проведення безготівкових розрахунків неможливе. Доступ до фіксованого інтернету має не більше 60-65% населених пунктів", – пояснює Южаніна сутність проблеми.

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Народна обраниця закликала терміново внести зміни до згаданої постанови уряду, аби не наражати підприємців на штрафи.

"Слід розібратися нарешті з роботою провайдерів у сільській місцевості і робити все можливе, аби інтернет там, де він був, залишався", – додала вона.

Інші економічні новини України

Як писав УНІАН, з початку російського вторгнення ціни на нерухомість в Україні сильно змінились. Зокрема вартість житла істотно зросла у відносно безпечних регіонах, а в Києві та прилеглих населених пунктах ціни залишилася стабільно високою.

Також ми розповідали, що Єврокомісія прогнозує зростання економіки України на 3,5% у поточному році та на 2,8% у 2025 році. Більш істотні темпи зростання економісти очікують лише після припинення активних бойових дій.

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