Зловмисник побудував землянку, яку сховав у лісі під гіллям та брезентом, у ній він майнив криптовалюту.

Працівники "ДТЕК Київські регіональні електромережі" знайшли в лісі на Київщині криптоферму, яка викрала електроенергії на мільйон гривень. Зловмисник влаштував ферму з майнінгу у землянці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

"Цікавий" випадок ціною в 1,1 мільйона гривень стався на Київщині. Під час огляду трансформаторної підстанції сільгосппідприємства, яке довгий час не працювало, увагу фахівців "ДТЕК Київські регіональні електромережі" привернула охоронна будівля. Вона чомусь була встановлена не на території підприємства, а біля трансформаторної підстанції", - йдеться у повідомленні.

Підійшовши до охоронної будівлі, фахівці компанії помітили ледь прикопаний кабель, який був приєднаний безпосередньо до виводів силового трансформатора. На ньому було зафіксоване досить велике навантаження.

Читайте такожМешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінг-ферму (фото)Пройшовши по шляху прокладки кабелю, який вів у бік від сільгосппідприємства, співробітники компанії знайшли в лісі накриту брезентом та замасковану гіллям землянку. У ній була схована криптоферма, що майнила криптовалюту за допомогою краденої електроенергії.

"У сухому підсумку – акт про порушення та мільйонний рахунок, який має сплатити криптофермер", - повідомили в компанії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Київщині підпільна криптоферма вкрала електроенергії на 3,5 мільйона гривень. До електропідстанції приєдналися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми.

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Автор: Ганна Бредіхіна