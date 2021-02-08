Одним з пріоритетів мобільного підрозділу компанії буде ZenFone Mini.

Компанія ASUS, по всій видимості, надихнулася прикладом Apple торік, яка випустила iPhone 12 mini, і теж вирішила представити компактний преміальний смартфон.

Як повідомляє DigiTimes, одним з пріоритетів мобільного підрозділу компанії буде ZenFone Mini.

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Поки що немає ніяких технічних подробиць щодо цього пристрою. Як пише видання, найбільш оптимальним бачиться розмір дисплея 5.8-6 дюймів.

Орієнтовну дату анонсу ZenFone Mini поки також не називають.

Phone 12 mini

8 січня 2021 року стало зрозуміло, що продажі iPhone 12 mini провалилися. З усіх чотирьох смартфонів, випущених Apple в кінці 2020 року, компактна модель iPhone 12 mini виявилася слабкою ланкою і користується найменшою популярністю серед всіх новинок.

8 лютого 2021 року стало відомо про те, що Apple може зняти з виробництва iPhone 12 mini.

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Автор: УНІАН