У комплект також увійдуть колекційні картки для Гвинта.

Сінгапурський бренд Secretlab до релізу 2-го сезону нетфліксовского "Відьмака" презентував тематичні геймерські крісла з автографом Геральта з Рівії та картками з "Гвінта" у вигляді бонусу.

Самі крісла стилізовані по-відьмачі. Наприклад, на спинці красуються два мечі: срібний і сталевий, які Геральт використовує для різних типів супротивників.

На внутрішній частині крісла розташували медальйон школи Вовка – саме її випускником став головний герой книг, ігор і серіалів. Також на кріслі видніється автограф Відьмака, проте хто саме її зробив, не уточнюється.

Читайте такожПольська студія CD Projekt RED анонсувала продовження "Відьмака" і Cyberpunk 2077Як зазначає виробник, крісло відмінно підійде тим, хто звик проводити довгі години у всесвіті "Відьмака", блукаючи ночами по болотах у пошуках пригод. Завдяки запатентованій технології воно підтримує поперек і запам'ятовує становище вашої голови. В основі самого сидіння – справжня галька.

Ознайомитися з усіма характеристиками можна за посиланням.

Придбати цей шедевр можна буде у 2022 році. Поставки почнуться вже в перших числах лютого, зараз же можна тільки попередньо замовити за $529 (~14 5000 грн). Після початку продажів його вартість зросте ще на $100.

"Відьмак": що відомо про серіал Netflix

Прем'єра другого сезону відбулася 17 грудня.

Серіал знятий за серією романів польського письменника Анджея Сапковського.

Раніше повідомлялося, що серіал продовжили на третій сезон. Також в планах є зняти анімаційний фільм і серіал за всесвітом "Відьмака", розраховані на дітей.

Автор: Денис Пономаренко