Вибуховому зростанню сегмента хромбуків посприяла пандемія коронавірусу з масовим переходом на віддалений режим роботи і домашнє навчання.

Слідом за загальною оцінкою світового ринку ПК за підсумками останнього кварталу і всього 2020 року (він, до слова, вперше за останнє десятиліття виріс більш ніж на 10%) аналітики випустили окремий звіт, присвячений сегменту мобільних ПК під управлінням Chrome OS.

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"За оцінками Gartner і Canalys, світові поставки хромбуків у 2020 році перевищили за 30 мільйонів пристроїв, з яких 11-11,7 мільйона було відвантажено в останньому кварталі 2020 року - це на 287% перевищує результат аналогічного кварталу 2019 року. Обсяг поставок у 2020 році виявився максимальним в історії", - йдеться в повідомленні.

Як і у випадку ринку ПК в цілому, вибуховому зростанню сегмента хромбуків посприяла пандемія коронавірусу з масовим переходом на віддалений режим роботи та домашнє навчання. І тут хромбуки, зважаючи на свої переваги для освітнього сегмента, виграли більше за інших ПК.

У звітах Gartner і Canalys є розбіжності в частині того, наскільки саме виріс сегмент, але обидві фірми говорять про вражаюче зростання: за оцінками першої, продажі хромбуків виросли на 80%, а друга фірма у своїй оцінці говорити про зростання в 109%. Для порівняння, весь ринок ПК зріс на 11%.

Лідером сегмента хромбуків і за підсумками останнього кварталу і за результатами всього 2020 року залишається HP: в минулому кварталі американський виробник відвантажив 3,5 мільйона таких ноутбуків (зростання на 235%), а за загальний результат рік склав 9,4 мільйона пристроїв (зростання на 83%). Частка ринку HP трохи скоротилася - конкуренти теж не дрімають. Перша п'ятірка і місця розподілилися в четвертому кварталі в точності так, як і за підсумками всього року.

На другому місці знаходиться китайська Lenovo, яка за підсумками четвертого кварталу наростила продажі сильніше всіх - в 14 разів (з 0,2 мільйона до 2,8 мільйона). Замикає першу трійку Dell з часткою ринку 13%, що відповідає 1,5 мільйона відвантажених пристроїв. У першу п'ятірку також увійшли Acer і Samsung, причому друга наростила поставки в 10 разів за підсумками останнього кварталу і майже в 5 разів за підсумками року (кращий результат).

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Автор: УНІАН