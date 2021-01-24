У 2020 році Facebook витратив на лобіювання близько $20 мільйонів.

Торік техногіганти Facebook і Amazon витратили на лобіювання рекордні суми.

Про це пише MarketWatch з посиланням на дані компаній.

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Так, у 2020 році Facebook витратив на лобіювання $19,7 млн — це на $3 млн більше, ніж у 2019-му.

Разом з тим витрати Amazon склали не менше $18,5 млн. у 2019-му онлайн-рітейлер витратив на лобіювання помітно менше — $16,1 млн.

Витрати техно-гігантів Apple і Google торік не були рекордними. Apple витратила на лобіювання своїх інтересів $6,7 млн, тоді як у 2019 році витрати виробника iPhone склали $7,4 млн. Разом з тим Google витратив на лобіювання $8,7 млн у 2020 році — більш ніж удвічі менше рекордних витрат в $21,7 млн зафіксованих у 2018 році.

У популярного стрімінгового сервісу Netflix витрати на лобіювання за підсумками 2020 року не досягли навіть $1 млн. компанія витратила на просування своїх інтересів всього $750 тис. в порівнянні з $1,3 млн у 2015 році.

Видання зазначає, що американські техно-гіганти все більше відчувають на собі увагу з боку влади та регуляторів у зв'язку з численними питаннями.

Разом з тим інвестори, що вкладаються в групу FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix і Google), схоже не налякані тиском з боку Вашингтона. За минулі 12 місяців акції всіх п'яти компаній перевершили зростання індексу S&P 500. Акції Facebook за цей період зросли на 23%, Amazon — на 75%, Apple — на 72%, Netflix — на 78%, Alphabet — на 27%, тоді як індикатор зміцнився на 16%.

Скандал з Google і Facebook

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Автор: УНІАН